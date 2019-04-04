﻿ Лиепниекс назвал поведение журналиста в эфире LTV недопустимым, Mixnews.lv

Лиепниекс назвал поведение журналиста в эфире LTV недопустимым (3)

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Общество | 4 апреля 2019 года, 18:11

Политтехнолог Юргис Лиепниекс раскритиковал поведение журналиста LTV Гундара Редерса, который в прямом эфире заявил, что новый глава телеканала Эйнарс Гиелс не соответствует высоким требованиям этой должности.

"Общественные СМИ не принадлежат работающим там журналистам, это не их частная лавочка, поэтому, если хочешь работать в общественных медиа, то должен соблюдать определенные стандарты и строгие правила. Использовать эфирное время общественных СМИ для выражения собственного мнения, сообщения, чтения объявлений - это то же самое, если бы сотрудники Банка Латвии использовали бы золото банка для своих свадебных колец или сотрудники Latvijas valsts meži вырубали бы государственные деревья для своих нужд", - написал Лиепниекс.

Напомним, 28 марта Национальный совет по электронным СМИ назначил аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm Эйнарса Гиелса на должность председателя правления Латвийского телевидения.

В эфире свой передачи "1:1" на LTV ведущий Гундарс Редерс обратился к телезрителям в завершении программы сказав, что назначение нового главы Латвийского телевидения является проявлением непрофессионализма и, возможно, политического заказа.

Комментарии 3
Alex53 минуты назад
Да "нормальное " поведение !Ничуть не хуже Шнорика-депутата с "русскими вшами" ,не так ли Юргис ? Ничуть не хуже журналиста Озолса про "фаллос" в Задвинье ,а Юргис ? Вейдеманшу даже не цитирую... Или для разных случаев у Вас разная моральная оценка ,что так "распереживались" ?
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Кирилл 8 минут назад
В лабусятии всё возможно даже не выбранное правительство может рулить.
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Patriot45 минут назад
Nekad neesmu bijis par tevi augstàs domàs, bet pèc taviem izteikumiem par 16.marta gàjiena dalìbniekiem, taviem uzskatiem vispàr nepievèrsìsu uzmanìbu. Tiesi tàpat kà pretvalstisko gaudosanai komentàros.
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