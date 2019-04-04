﻿ Лиепниекс назвал поведение журналиста в эфире LTV недопустимым, Mixnews.lv

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Политтехнолог Юргис Лиепниекс раскритиковал поведение журналиста LTV Гундара Редерса, который в прямом эфире заявил, что новый глава телеканала Эйнарс Гиелс не соответствует высоким требованиям этой должности.

"Общественные СМИ не принадлежат работающим там журналистам, это не их частная лавочка, поэтому, если хочешь работать в общественных медиа, то должен соблюдать определенные стандарты и строгие правила. Использовать эфирное время общественных СМИ для выражения собственного мнения, сообщения, чтения объявлений - это то же самое, если бы сотрудники Банка Латвии использовали бы золото банка для своих свадебных колец или сотрудники Latvijas valsts meži вырубали бы государственные деревья для своих нужд", - написал Лиепниекс.

Sabiedriskais medijs nepieder tur strādājošajiem žurnālistiem, tā nav viņu privātā bodīte, tapēc, ja gribi strādāt sabiedriskajā medijā ir jāievēro noteikti standarti un stingri noteikumi. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 4 апреля 2019 г.

Izmantot sabiedriskā medija raidlaiku personisko viedokļu paušanai, paziņojumu, sludinājumu lasīšanai, ir tieši tas pats, kas, ja Latvijas Bankas darbinieki izmantotu Bankas zeltu saviem laulību gredzeniem vai valsts mežu darbinieki cirstu valsts mežu savām vajadzībām. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 4 апреля 2019 г.

Напомним, 28 марта Национальный совет по электронным СМИ назначил аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm Эйнарса Гиелса на должность председателя правления Латвийского телевидения.

В эфире свой передачи "1:1" на LTV ведущий Гундарс Редерс обратился к телезрителям в завершении программы сказав, что назначение нового главы Латвийского телевидения является проявлением непрофессионализма и, возможно, политического заказа.