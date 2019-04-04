﻿ Сгорело 54 га земли: пожар в Пардаугаве локализовали, Mixnews.lv

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Пожарным удалось локализовать большой пожар сухой травы и лесного напочвенного покрова на Спилвских лугах в Риге, где общая площадь горения составила 54 га, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Около 16.30 пожар был локализован. Сухая трава горела на площади 53 га, лесной напочвенный покров - на площади 1 га. Как сообщалось, в тушении пожара участвуют более 40 пожарных.

Вызов на пожар ГПСС получила в 11.17. Прибыв на место, пожарные констатировали, что в нескольких местах горит сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и в одном месте грозит перекинуться на близстоящие здания и на лес.

Огнем были охвачены Спилвские луга между ул. Ратсупитес и Хапака гатве. Сухая трава горела в нескольких местах, тушению огня мешал сильный ветер.