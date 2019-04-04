﻿ Открылся самый грандиозный в Латвии магазин Maxima, Mixnews.lv

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Осуществляя новый этап развития в латвийской отрасли розничной торговли, сегодня, 4 апреля, Maxima Latvija открыла самый современный, просторный и "умный" с точки зрения технологий магазин в Латвии - Maxima XXX в торгово-развлекательном центре Akropole. Наряду с открытием нового магазина большого формата в торговом центре открылся и пятый магазин формата Maxima Express.

В открытие Maxima XXX компания инвестировала крупнейший до сих пор объем средств в одном магазине – более 3,6 млн евро. Общая площадь магазина составляет почти 7000 кв. м, с его открытием создано 200 новых рабочих мест.

"Maxima Latvija в 2019 году начала новый этап стратегического развития, чтобы предложить лучший опыт клиентам и работникам. Сегодня мы делаем исторический шаг в развитии розничной торговли в Латвии, открывая один из самых инновационных и просторных магазинов в Балтии, созданный по модели покупок будущего. В новом магазине Мaxima XXX в Akropolе мы объединили накопленные знания с самыми современными тенденциями розничной торговли в мире, предлагая латвийскому покупателю новый и приятный опыт – умные технологии, приспособленные к удобствам клиентов цифровые решения, особый и многообразный ассортимент, ряд инноваций для нужд современного покупателя. Это новый концепт покупок в современной и устойчивой среде", - говорит председатель правления Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

В новом магазине Maxima внедрила стратегические инновации с целью улучшения покупательского опыта, облегчения труда работникам магазина и эффективизации работы магазина на всех его этапах. Это первый магазин в Балтии с электронными ценниками на несколько тысяч товаров. Также в магазине введены интеллектуальные решения в системе мониторинга остатков товаров, интерактивные экраны с актуальными новостями и самая широкая сеть касс самообслуживания нового поколения.

Торговый зал магазина площадью 6950 кв. м является крупнейшим в сети магазинов Maxima в Латвии. Ассортимент товаров на 20% превышает привычный ассортимент магазинов большого формата. Ассортимент не только расширен, но и дополнен продуктами сегмента премиум в категориях продовольственных и непродовольственных товаров, уникальными свежеприготовленными продуктами, в том числе бургерами и вафлями, приготовленными на месте, в магазине, и удобными готовыми блюдами на вынос. В магазине Maxima XXX покупатели найдут более 40 тыс. наименований товаров, в том числе часть ассортимента эксклюзивно доступна только покупателям Maxima XXX в Akropolе.

При создании нового магазина была особо продумана устойчивость среды. Интегрированы цифровые решения по уменьшению количества пищевых отходов, магазин оборудован энергоэффективным LED освещением, дружественной для окружающей среды и энергоэффективной системой CO2. Дружественные для окружающей среды решения использованы и в дизайне магазина – деревянные отделочные материалы, которые делают магазин уникальным в сети Maxima.

О покупателях Maxima XXX и повседневной работе магазина будет заботиться самая большая до сих пор команда торговых и обслуживающих работников – 200 человек.

Чтобы обеспечить людям возможность совершать покупки в соответствии с их жизненным ритмом и потребностями, в торгово-развлекательном центре Akropole откроется также новый магазин малого формата, или convenience store Maxima Express. Новый Maxima Express специально предназначен для спешащих покупателей Akropole – он предлагает широкий ассортимент готовых блюд, в том числе блюда азиатской кухни, гирос и новые бургеры Meistara Marka. Все это можно съесть на месте или купить на вынос. В создание магазина Maxima Express инвестировано более 200 000 евро.