﻿ NASA сравнило пожары в Латвии, России и Украине, Mixnews.lv

NASA сравнило пожары в Латвии, России и Украине (3)

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Общество | 4 апреля 2019 года, 18:45

Количество пожаров прошлогодней травы и затронутая ими площадь в Латвии намного меньше, чем в России и на Украине, свидетельствуют данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Пожары фиксируются сенсорами, размещенными на спутниках и выявляющими температурные аномалии. Регистрируются в основном длительные и обширные пожары.

Хотя в последние дни в Латвии было потушено более сотни пожаров прошлогодней травы, спутники зафиксировали лишь несколько. Напротив, в России и на Украине каждый день регистрируются десятки и сотни крупных пожаров.

3 апреля на территории Латвии спутники зарегистрировали три пожара, у границы с Латвией на территории России - примерно десять, а в Калининградской области, которая по площади в четыре раза меньше, чем Латвия - более ста.

Обширное сжигание сухой травы в России ведется только местами на западе и на юге, потому что остальная территория еще покрыта снегом.

Данные спутников свидетельствуют, что сжигание прошлогодней травы распространено также в Белоруссии, Молдавии, Румынии и местами в Балканском регионе.

Напомним, как ранее писал Mixnews, сегодня в Риге недалеко от ул. Клейсту вспыхнул пожар повышенной опасности, горела сухая трава.

Фото: twitter.com/IMilovs

Комментарии 3
Саня9 минут назад
очкастый гей, покажи где он говорил что Путин хочет напасть на НАТА? и посмотри на карту какая Россия и латвия, латвия как 1 маленькая область России )) ухахаха, латвия даже в топ 50 умных стран не вошла из за таких отсталых как ты нациков
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ВВС19 минут назад
...только-что процитировал твою "умную мысль" своей кошке. Кошка заржала...
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Patriot39 минут назад
Pretvalstiskie, izràdàs ka jùsu Putins pat ar kùlas ugunsgrèkiem netiek galà, bet grib uzbrukt NATO.
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