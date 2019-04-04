﻿ NASA сравнило пожары в Латвии, России и Украине, Mixnews.lv

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Количество пожаров прошлогодней травы и затронутая ими площадь в Латвии намного меньше, чем в России и на Украине, свидетельствуют данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Пожары фиксируются сенсорами, размещенными на спутниках и выявляющими температурные аномалии. Регистрируются в основном длительные и обширные пожары.

Хотя в последние дни в Латвии было потушено более сотни пожаров прошлогодней травы, спутники зафиксировали лишь несколько. Напротив, в России и на Украине каждый день регистрируются десятки и сотни крупных пожаров.

3 апреля на территории Латвии спутники зарегистрировали три пожара, у границы с Латвией на территории России - примерно десять, а в Калининградской области, которая по площади в четыре раза меньше, чем Латвия - более ста.

Обширное сжигание сухой травы в России ведется только местами на западе и на юге, потому что остальная территория еще покрыта снегом.

Данные спутников свидетельствуют, что сжигание прошлогодней травы распространено также в Белоруссии, Молдавии, Румынии и местами в Балканском регионе.

Напомним, как ранее писал Mixnews, сегодня в Риге недалеко от ул. Клейсту вспыхнул пожар повышенной опасности, горела сухая трава.

Фото: twitter.com/IMilovs