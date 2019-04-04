﻿ Эксперты: зависимые от игр латвийцы не хотят лечиться, Mixnews.lv

Общество |

Зависимые от азартных игр чаще всего - взрослые мужчины в возрасте 30 до 50 лет, причем только около 20% зависимых обращаются за помощью, сообщили сегодня эксперты на мероприятии общества "Будь свободен!".

Нарколог Рижского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) Инга Ландсмане отметила, что лица с зависимостью от азартных игр редко обращаются за помощью. 80% из них за помощью не обращаются, а 70% тех, кто лечился от зависимости, впадают в нее снова.

Хотя возможность лечиться есть, и помощь доступна, в прошлом году в РЦПН лечились всего 16 человек с зависимостью от азартных игр, причем часть из них попала в больницу в связи с другими зависимостями, например, алкогольной, добавила она.

Необходимы люди, которые мотивировали бы страдающих зависимостью от азартных игр обращаться за помощью, подчеркнула Ландсмане.

Начальник Инспекции по надзору за азартными играми и лотереями Сигне Бине сообщила, что в прошлом году инспекция получила 320 заявлений от лиц, просивших запретить им доступ в игорные залы.

Бирне считает, что идея о закрытии игорных залов эту проблему не решит, так как число игроков не уменьшится, а появятся новые, незаконные и неконтролируемые решения.

Хорошим решением она считает планируемое в следующем году создание регистра, в который будут включены лица, считающие себя имеющими проблемы в связи с азартными играми.

В регистр будут включены только лица, сами написавшие заявления с просьбой включить себя в него, подчеркнула Бирне.

Чтобы помочь людям с зависимостью от азартных игр, будет начат пилотный проект, в рамках которого социальных работников на двухдневных курсах обучат оказанию помощи таким людям.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download