﻿ "Рекордсмен" марафона! Иностранец промчался мимо полиции на скорости в 177 км/ч, Mixnews.lv

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Государственная полиция в ходе масштабного рейда по контролю скорости на Елгавском шоссе остановила некоего автоводителя, который мчался на скорости более 170 км в час, пишет Skaties.lv.

Нарушитель был остановлен в среду, в 10:30 в Платонской волости. Водитель машины Volkswagen превысил скорость почти в два раза, а именно, в месте, где разрешенная скорость 90 км в час, он проехал мимо поста полиции со скоростью 173 километра в час.

За рулем находился гражданин Украины, 1979 года рождения. За подобное нарушение ему придется на полгода расстаться с правами и заплатить штраф в размере 360 евро.

Впрочем, самое большое превышение было зафиксировано в Курземском регионе, где водитель BMW в Вентспилсском крае, Юркалненской волости, по направлению в Юркалне, около 11 часов пронесся мимо трафаированной полицейской машины на скорости в 177 километров в час, хотя там разрешенная скорость 90 км/час

Остановив машину, было установлено, что за рулем находится иностранец, к тому же взявший машину в прокат. Несмотря на то, что на дорогах установлены дорожные знаки, которые указывают разрешенную скорость движения, этот иностранец пояснил, что выбрал такую большую скорость, так как посчитал, что в Латвии так можно ездить.

В этом году в ходе 24-часового марафона полицейские задержали 635 нарушителей скоростного режима, а в прошлом году – 636.

Как сообщалось ранее, государственная полиция в среду, 3 апреля, в пятый раз провела круглосуточный марафон контроля скорости на дорогах.

Рейды, во время которых особое внимание уделялось соблюдению разрешенной скорости движения, начались в 6 часов утра на всей территории страны.

Такая акция одновременно прошла в 26 европейских странах. Ее цель - привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для участников дорожного движения.

Фото: Госполиция