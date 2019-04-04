﻿ "Рекордсмен" марафона! Иностранец промчался мимо полиции на скорости в 177 км/ч, Mixnews.lv

"Рекордсмен" марафона! Иностранец промчался мимо полиции на скорости в 177 км/ч (11)

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Общество | 4 апреля 2019 года, 19:00

Государственная полиция в ходе масштабного рейда по контролю скорости на Елгавском шоссе остановила некоего автоводителя, который мчался на скорости более 170 км в час, пишет Skaties.lv.

Нарушитель был остановлен в среду, в 10:30 в Платонской волости. Водитель машины Volkswagen превысил скорость почти в два раза, а именно, в месте, где разрешенная скорость 90 км в час, он проехал мимо поста полиции со скоростью 173 километра в час.

За рулем находился гражданин Украины, 1979 года рождения. За подобное нарушение ему придется на полгода расстаться с правами и заплатить штраф в размере 360 евро.

Впрочем, самое большое превышение было зафиксировано в Курземском регионе, где водитель BMW в Вентспилсском крае, Юркалненской волости, по направлению в Юркалне, около 11 часов пронесся мимо трафаированной полицейской машины на скорости в 177 километров в час, хотя там разрешенная скорость 90 км/час

Остановив машину, было установлено, что за рулем находится иностранец, к тому же взявший машину в прокат. Несмотря на то, что на дорогах установлены дорожные знаки, которые указывают разрешенную скорость движения, этот иностранец пояснил, что выбрал такую большую скорость, так как посчитал, что в Латвии так можно ездить.

В этом году в ходе 24-часового марафона полицейские задержали 635 нарушителей скоростного режима, а в прошлом году – 636.

Как сообщалось ранее, государственная полиция в среду, 3 апреля, в пятый раз провела круглосуточный марафон контроля скорости на дорогах.

Рейды, во время которых особое внимание уделялось соблюдению разрешенной скорости движения, начались в 6 часов утра на всей территории страны.

Такая акция одновременно прошла в 26 европейских странах. Ее цель - привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для участников дорожного движения.

Фото: Госполиция

Комментарии 11
Саня Лось1 час назад
Несмотря на то, что на дорогах установлены дорожные знаки, которые указывают разрешенную скорость движения, этот иностранец пояснил, что выбрал такую большую скорость, так как посчитал, что в Латвии так можно ездить.Сразу видно хохол купил права))
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Latviešu Patriots1 час назад
Ko tu zem galda dari? Atsūkā krievu pasaulei? Vai labi garšo? Ha ha
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патриот1 час назад
кто у него права отберет ? Латыши ? низшая расса ?
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