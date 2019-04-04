﻿ В день открытия Akropole посетили более 20 000 человек, Mixnews.lv

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В день открытия Akropole посетили более 20 000 человек (10)

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Общество | 4 апреля 2019 года, 22:54

Новый торгово-развлекательный центр Akropole в Риге за первые пять часов его работы - с 12.00 до 17.00 - посетили свыше 20 500 человек, сообщила представитель Akropole Riga Лига Анджане.

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Руководитель "Akropole Riga, член правления Akropolis Group Каспар Бетийньш выразил удовлетворение и гордость за проделанную работу по открытию торгово-развлекательного центра.

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Akropole в Риге - один из самых современных на данный момент торгово-развлекательных центров в Балтии и первый торговый центр в Латвии, которые уже на стадии проектирования соответствовал высочайшим стандартам энергоэффективности и устойчивости, а также обеспечивает наиболее дружественные окружающей среде и жителям решения, добавил он.

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"Рижский "Akropole" - первый торгово-развлекательный центр нашей компании за границей. Одновременно это и крупнейшая инвестиция Akropolis Group. Этот опыт позволит нам быстрее и смелее развивать новые торговые центры и в других странах", - отметил председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабяцкас.

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Как сообщалось, сегодня на ул. Маскавас в Риге открылся торгово-развлекательный центр Akropole. Среди почти 170 арендаторов - магазины модных и бытовых товаров, поставщики различных услуг, рестораны и кафе. В Аkropole будет работать магазин Maxima XXX, автостоянка возле торгового центра рассчитана на 2300 автомобилей.

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Комментарии 10
ВВС31 минуту назад
Интересно.., кроме Спиц, Максим, Альфа-центров, всяких ...Плаз и прочих Акрополей - что нынешняя Латвия оставит на будущее своим потомкам для полноценной нормальной жизни?
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www44 минуты назад
Размалеванные телки приехавшие на иксах и каиенах, малолетки, старые бабки. Такои компот стоял в однои очереди к 12:00 на открыитие.
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Алекс57 минут назад
В Риге одних продуктовых магазинов уже под 200 на 500 тыс жителей,не считая торговых центров ,где опять же жрачка да шмотки.
,,Интеллектуальная,, страна ...Протокол ,,Сионских мудрецов;,работает безукоризненно.
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