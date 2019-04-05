﻿ В пятницу будет солнечно и тепло: сохраняется высокая пожароопасность, Mixnews.lv

Общество |

Также как в среду и в четверг, в пятницу, 5 апреля температура воздуха повысится по Латвии до отметки +12..+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, под влиянием которого немного прохладнее будет на побережьях Рижского залива и Курземе.

Погода будет солнечной и по-прежнему сухой, в связи с чем сохранится высокая пожароопасность.

В Риге в течение дня ясно и сухо. Воздух прогреется до +14 градусов.

Погоду определяет область высокого давления. Атмосферное давление составит 762-766 миллиметров.