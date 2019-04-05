﻿ В пятницу будет солнечно и тепло: сохраняется высокая пожароопасность, Mixnews.lv

В пятницу будет солнечно и тепло: сохраняется высокая пожароопасность
Общество | 5 апреля 2019 года, 07:20
Также как в среду и в четверг, в пятницу, 5 апреля температура воздуха повысится по Латвии до отметки +12..+15 градусов, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, под влиянием которого немного прохладнее будет на побережьях Рижского залива и Курземе.
Погода будет солнечной и по-прежнему сухой, в связи с чем сохранится высокая пожароопасность.
В Риге в течение дня ясно и сухо. Воздух прогреется до +14 градусов.
Погоду определяет область высокого давления. Атмосферное давление составит 762-766 миллиметров.