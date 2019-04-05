﻿ Эксперт уверен на 100%, что проект Rail Baltica будет реализован, Mixnews.lv

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Железнодорожный проект Rail Baltica создал новую платформу для будущего развития, сказал директор департамента развития и коммуникации акционера совместного предприятия стран Балтии RB Rail, созданного для реализации проекта Rail Baltica, компании Eiropas dzelzceļa līnijas Агнис Дриксна.

"За пять-семь лет с тех пор, как был начат проект Rail Baltica, достигнут существенный прогресс — от изначального скепсиса, опасений и недоверия до активного сотрудничества, понимания и поддержки проекта не только со стороны индивидуумов и задействованных сторон, но и на государственном уровне", — сказал Дриксна.

Он отметил, что в самом начале проекта у жителей возникал вопрос, нужен ли нам вообще проект Rail Baltica и что он нам даст.

"Теперь же таких вопросов нет. От привычной практики — критиковать и не доверять — мы пришли конструктивному диалогу и фазе активного сотрудничества с активным участием групп по различным интересам. В результате вместе с исполнителями проекта найдены лучшие решения", — сообщил Дриксна.

Он отметил, что трасса Rail Baltica пройдет через три страны Балтии, а реализация проекта влияет на многие заинтересованные стороны.

"Сейчас всем ясно, что да — он на 100% будет реализован, и больше нет вопросов "будет ли и когда", потому что четко видны все предпосылки его реализации: имеется политическая поддержка, есть финансирование, есть активные действия для его реализации", — пояснил Дриксна.

Он добавил, что сейчас, например, в Риге и частные инвесторы и другие партнеры подключаются к проекту и видят в нем возможности, понимая, что Rail Baltica — это не только железнодорожная линия, но и катализатор развития окружающей среды.

По словам Дриксны, до начала реализации проекта Rail Baltica Балтия для многих компаний была неизвестным, закрытым регионом с изменчивой бизнес-средой и малым опытом в реализации трансграничных проектов.

"Данным проектом мы это изменим и тогда встанет вопрос о том, сколько еще крупных трансграничных проектов Балтия готова реализовать? На стратегическом уровне поставщики решают прийти в этот регион, видя, что он перспективный, быстро растущий, с теми же требованиями и стандартами, как и во всем Европейском союзе. Они видят здесь широкие возможности, смогут найти хороших, компетентных местных партнеров и, работая совместно, получать плоды", — сказал Дриксна.

Источник: BNN

Фото: pixabay.com