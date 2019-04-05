﻿ В субботу сохранится солнечная и теплая погода, Mixnews.lv

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В субботу в Латвии сохранится сухая и преимущественно солнечная погода и высокая пожароопасность, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью - от -1 до +4 градусов, в восточной Латвии местами - до -4 градусов.

Во второй половине дня воздух прогреется до +11..+15 градусов, на побережье Рижского залива и Курземском морском побережье будет примерно на градус прохладнее.

Восточный, юго-восточный ветер будет слабым до умеренного.

В Риге в субботу будет солнечно, умеренный восточный, юго-восточный ветер.Температура воздуха на восходе солнца +4 градуса, в пригородах местами +1 градус, после полудня +14 градусов.