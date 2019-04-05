﻿ Бизнесмен шокирован письмом СГД: даже не знаю, что им ответить!, Mixnews.lv

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Служба государственных доходов (СГД) запросило у предприятия Stiga RM, которое в прошлом году приобрело автомобиль BMW за 49 917 евро, уточнить еще раз в декларации НДС цену автомобиля. Учреждение считает, что транспортного средства не отвечает его реальной стоимости, а если изменений внесено не будет, то фирма может быть исключена из регистра плательщиков НДС.

Владелец Stiga RM Андрис Рамолиньш признается, что он шокирован.

«Получается как-то так: налоговая администрация считает, что стоимость машины другая - выше, чем та цена, за которую я купил авто у официального дилера. В своей карьере бизнесмена я сталкиваюсь с таким впервые», - сказал Рамолиньш отмечая, что не знает, что делать дальше. По его словам, подтверждение того факта, что стоимость приобретенного автомобиля была выше реальной, невозможно.

«Ведь именно за эту цену дилер продал гам автомобиль. Причем по безналичному расчету. Был выписан счет на 49 917,36 евро + 10 482,64 евро НДС. Автомобиль был приобретен с использованием услуг SEB Līzings, застрахован автомобиль на ту же стоимость», - пояснил бизнесмен. Он прогнозирует, что с такой ситуацией могут столкнуться и другие латвийские предприятия, которые приобрели автомобили похожего класса.

В свою очередь СГД в своем письме в системе EDS пишет, что для покупки конкретного авто была применена скидка в размере 17 622,64 евро. Начальная стоимость автомобиля составляет 67 540 евро без НДС, но применив эту скидку, получилось 49 917,36 евро без НДС (специальная цена 60 400 евро, включая НДС 21% - 10 482,64 евро).

По мнению СГД, скидки, акции и пр. не влияют на стоимость автомобиля, а относится только к цене покупки. Закон о подоходном налоге с предприятий гласит, что представительский автомобиль это такой автомобиль, стоимость которого без НДС превышает 50 000 евро. Тот факт, что товар приобретен на основе выгодного предложения, не меняет его истинную стоимость, и в данном конкретном случае не меняет того факта, что стоимость BMW X5 соответствует стоимости представительного автомобиля.

Кроме того, нормативные акты предусматривают ответственность за непредоставление налоговой администрации информации, необходимой для налогового администрирования и контроля. Если запрошенная информация не будет предоставлена в установленные сроки, СГД возбудит дело об административном правонарушении.

«Не понимаю, какую информацию СГД требует от компании? Все договоры, платежи и т. д. уже в распоряжении СГД! Мы не покупали представительский автомобиль, мы не использовали скидки или акции »,- говорит Рамолиньш.

Он указывает, что каждый предприниматель имеет право устанавливать наценку - прибыль - за свой продукт (услугу), которую он хочет, и это никто ему не может запретить. Но ни один бизнесмен не станет продавать продукт по цене, которая не приносит прибыли или еще больше - генерирует убытки.

Источник: Rus.db.lv

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