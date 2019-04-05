﻿ Ростовскис: потенциал Риги должны использовать регионы, Mixnews.lv

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Рига - огромный актив, который можно использовать для содействия развитию регионов, подчеркнул на проходящей сегодня в Елгаве конференции "Как способствовать благоприятной среде предпринимательства в регионах?" председатель совета Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.

Излагая мнение ЛТПП о готовящейся административно-территориальной реформе, он сказал, она должна стать частью сценария намного более стремительного развития Латвии.

"Надо обеспечить в регионах возможность больше зарабатывать, и сделать это можно, позволив прийти в регионы экспортоспособным предприятиям, поскольку только они способны платить более высокие зарплаты", - считает глава ЛТПП.

Однако на создание экспортоспособных предприятий в регионах влияют различное понимание руководителей самоуправлений и способность говорить с потенциальными инвесторами. Поэтому следует изменить также финансовую мотивацию самоуправлений, считает он.

Рига - третий крупнейший город в регионе, и этим надо пользоваться, чтобы ее потенциал могли использовать регионы.

Проводя реформу, необходимо подумать об упорядочении сети госучреждений, считает ЛТПП.

Фото: flickr.com/photos/elinatabaka