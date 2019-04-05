﻿ У Rigvir требуют вернуть деньги Латвии за компенсации, Mixnews.lv

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Национальная служба здравоохранения (НСЗ) обратилась к держателю регистрационного удостоверения лекарства Rigvir - ООО Latima, указав, что он обязан возместить израсходованное на компенсирование некачественных лекарств государственное финансирование, сообщили в НСЗ.

Учитывая, что доказанные Государственным агентством лекарств (ГАЛ) несоответствия констатированы в четырех сериях лекарства Rigvir, выплата в госбюджет должна быть осуществлена за лекарства этих серий, расходы на покупку которых были компенсированы из средств госбюджета, указывает НСЗ.

НСЗ еще уточняет подсчеты в отношении израсходованных средств на оплату лекарства Rigvir этих серий. До сих пор Rigvir компенсировался пациентам с диагнозом злокачественная меланома кожи.

Как сообщалось, в связи с выявленными несоответствиями ГАЛ решило приостановить распространение Rigvir до выяснения и устранения причины несоответствия, а НСЗ решила исключить Rigvir из списка компенсируемых государством лекарств.

ГАЛ получило результаты проверки образцов жидкостей для инъекций лекарства Rigvir, проведенной в рамках рутинного тестирования британской официальной лабораторией по контролю за качеством лекарств. Они свидетельствуют, что в составе Rigvir содержится меньшее количество вируса ECHO-7, чем утвержденное при регистрации это лекарства.

Как пояснили в ГАЛ, регистрировавшее лекарство предприятие отвечает за контроль качества каждой его серии, но наряду с этим в ходе надзора за рынком ГАЛ в сотрудничестве с Инспекцией здравоохранения берет образцы лекарств у лицензированных оптовых торговцев и аптек для оценки их соответствия требованиям качества. Тестирование качества образцов лекарств - рутинное мероприятие, которое может быть проведено в отношении любого лекарства, включенного в Латвийский регистр лекарств.

Зарегистрировавшее это лекарство ООО Latima обязано расследовать причину выявленного несоответствия и устранить ее. Только после этого будет разрешено его дальнейшее распространение.

Фото: скриншот www.rigvir.com