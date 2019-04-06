﻿ Удивительно! Озеро в Смилтенском крае напоминает контур Латвии, Mixnews.lv

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Удивительно! Озеро в Смилтенском крае напоминает контур Латвии (21)

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Общество | 6 апреля 2019 года, 15:43

В Смилтенском крае есть лесное озеро, которое по своей форме напоминает контур карты Латвии. Озеро называется Салайнис. Озеро с таким же названием есть еще и в Валкском крае.

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Стоит отметить, что на самой карте озеро не напоминает контур Латвии, однако с высоты птичьего полета открывается совсем другой вид.

Источник: Delfi.lv/turismagids

Фото: Delfi.lv/Ainars Gaidis

Комментарии 21
Так и там 4 часа назад
бываЛ?Сцаное чмо?А я все думаю,когда ты поспеваешь!
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Patriot3 часа назад
Tu neesi patriots bet pederasts.Nejauc
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Patriot3 часа назад
Tava Latvieśu Latvija ir tik tukśa un piecùkota. Lielajà talkà cilvèki vàks atkritumus ko pèc sevis atstàja Latvieśu Patrioti
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