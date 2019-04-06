﻿ Удивительно! Озеро в Смилтенском крае напоминает контур Латвии, Mixnews.lv

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В Смилтенском крае есть лесное озеро, которое по своей форме напоминает контур карты Латвии. Озеро называется Салайнис. Озеро с таким же названием есть еще и в Валкском крае.

Стоит отметить, что на самой карте озеро не напоминает контур Латвии, однако с высоты птичьего полета открывается совсем другой вид.

Источник: Delfi.lv/turismagids

Фото: Delfi.lv/Ainars Gaidis