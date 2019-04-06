﻿ Удивительно! Озеро в Смилтенском крае напоминает контур Латвии, Mixnews.lv

Удивительно! Озеро в Смилтенском крае напоминает контур Латвии (21)
Общество | 6 апреля 2019 года, 15:43
В Смилтенском крае есть лесное озеро, которое по своей форме напоминает контур карты Латвии. Озеро называется Салайнис. Озеро с таким же названием есть еще и в Валкском крае.
Стоит отметить, что на самой карте озеро не напоминает контур Латвии, однако с высоты птичьего полета открывается совсем другой вид.
Источник: Delfi.lv/turismagids
Фото: Delfi.lv/Ainars Gaidis
бываЛ?Сцаное чмо?А я все думаю,когда ты поспеваешь!
36
Ответить
Tu neesi patriots bet pederasts.Nejauc
4
Ответить
Tava Latvieśu Latvija ir tik tukśa un piecùkota. Lielajà talkà cilvèki vàks atkritumus ko pèc sevis atstàja Latvieśu Patrioti
14
Ответить
Показать все (21)