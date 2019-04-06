﻿ Журналисты пожаловались на Совет по электронным СМИ, Mixnews.lv

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Ассоциация журналистов обратилась в прокуратуру с просьбой отреагировать на возможные нарушения со стороны Совета по электронным СМИ, сообщает LTV7.

28 марта Совет избрал председателем правления LTV аналитика данных Olainfarm Эйнара Гиелcа. Как отмечает ассоциация, в 65-й статье Закона об электронных СМИ указано, что руководить общественными СМИ может персона с как минимум пятилетним опытом работы в СМИ или в руководстве предприятия. У Гиела нет ни того, ни другого, а, значит, его назначение противоречит закону.

В связи с этим Ассоциация подозревает, что Совет по электронным СМИ или халатно исполнял обязанности, или злонамеренно использовал служебное положение, осознанно выбрав неподобающего кандидата.

Ранее решение Совета также подверглось резкой критике. Сразу несколько коалиционных партий осудили Совет и призвали пересмотреть результаты конкурса.

Напомним, как ранее писал Mixnews, новый председатель правления Латвийского телевидения Эйнар Гиелс заявил, что не собирается покидать свою должность.

Источник: Rus.lsm.lv

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