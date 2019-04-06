﻿ На латвийских дорогах начались ремонтые работы, Mixnews.lv

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На государственных автодорогах начались ремонты — и водителям стоит учитывать, что местами уже введены ограничения скорости, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

В частности, уже начали перестраивать участок Видземского шоссе от Гаркалне до Сените. Пока там местами ограничения скорости в 70 км/ч.

Кроме того, на Видземском шоссе в Вайве (85,6-й км) продолжается укрепление берега Какюпите. Движение на этом участке регулирует светофор.

В Латгале на Даугавпилсской окружной на участке от Калкуни до Свенте (0,06-8,30-й км) переделывают покрытие. В зоне ремонта — 4 светофора, чтобы проехать участок, нужно полчаса.

На дороге от Гулбене в сторону российской границы на участке от Гулбене-Казупе (2,14-12,68-й км) движение на одном участке регулирует светофор. Движение по этому отрезку также требует почти полчаса.

На дороге A13 начался ремонт моста через Рушеницу (88,3 км). На подъезде к мосту введены ограничения скорости — 70 и 50 км/ч.

В Курземе на дороге Талси-Стенде-Кулдига начался ремонт путепровода через Вентспилсское шоссе. Ограничения скорости — 50 км/ч.

Кроме того, на отдельных грунтовых дорогах введены ограничения — запреты для транспорта, который тяжелее 10 тонн.