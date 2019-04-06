﻿ Ассоциация: за табачные ограничения придется платить и некурильщикам, Mixnews.lv

Общество |

Изменения закона об обороте табачных изделий, согласно которому купить табачные изделия можно будет лишь по прейскуранту цен оплатят и некурильщики, заявили в Латвийской ассоциации торговцев.

По мнению ассоциации, одна специальная полка или сейф, в которых нужно будет хранить сигареты после вступления закона в силу, обойдется торговцам в сумму от 1800 до 6000 евро, которые придется оплатить и некурильщикам.

"Закон ограничивает наценку на табачные изделия, в виду чего торговцы не смогут поднимать цены на сигареты. Поэтому покупку новых приспособлений придется финансировать с повышения цен на молоко, хлеб и прочих продуктов ежедневного пользования", — заявили в ассоциации.

Поскольку данные продукты покупают и некурильщики, получается, что они будут также платить за сигареты.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в будущем табачные изделия в местах розничной торговли нельзя будет выставлять в обозримом для покупателей виде, купить их можно будет только по прейскуранту цен. Это предусмотрено поправками к закону об обороте табачных изделий, принятыми сегодня Сеймом.

Поправки вступят в силу с 1 октября 2020 года. Они касаются табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных устройств для курения, их картриджей и товарных знаков этих продуктов. По просьбе покупателя в магазине ему будет предоставлен информационный лист с указанием названия изделия, его цены и количества в одной упаковке.

Фото: finance.tut.by