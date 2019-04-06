﻿ Euronews признал эмиграцию бедой Латвии, Mixnews.lv

Общество |

Европейский телеканал Euronews рассказал о бегстве высококвалифицированных специалистов из стран "Новой Европы", признав, что эмиграция ставит под угрозу будущее бедных стран — членов ЕС, в том числе Литвы, Латвии и Эстонии, пишет Rubaltic.ru.

«Одна из главных предвыборных тем в Европе — иммиграция. Но последние исследования указывают на ущерб от эмиграции. Из стран ЕС, особенно из восточных и южных, уезжают высококвалифицированные трудящиеся, недавние выпускники вузов. Всех их трудно заменить», — говорится в сюжете телеканала Euronews.

В условиях свободного перемещения рабочей силы сокращается население Латвии, Литвы, Венгрии, Болгарии, Греции. А в Польше, Венгрии и Болгарии, Италии, Испании граждане опасаются "утечки мозгов" больше, чем притока беженцев, отмечает общеевропейский информационный телеканал.

Напомним, как ранее писал Mixnews, по данным исследования австралийского издания Business Insider, Латвия вошла в десятку стран мира с самым стремительным сокращением населения.

Источник: ru.freepik.com