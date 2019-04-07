﻿ Сегодня в Латвии воздух прогреется до +16, потом похолодает, Mixnews.lv

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В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов. Но уже на следующей неделе температура воздуха в Латвии будет в основном ниже +10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся чуть ниже нуля, свидетельствует прогноз "Global Forecast System".

в Воскресенье местами, преимущественно в восточных регионах, возможен небольшой дождь. Сохранится высокая пожароопасность.

Будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура повысится до +11..+16 градусов, чуть прохладнее будет на побережье. В Риге также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до +15 градусов.

В начале следующей недели погоду будет определять циклон, поэтому небо будет преимущественно облачным, но осадков ожидается мало.

Во второй половине недели, скорее всего, придет антициклон с сухой и солнечной погодой. Ночи будут холодными, дни - чуть теплее. В соответствии с текущим прогнозом погоды суточная температура воздуха ожидается в диапазоне от -6 до +10 градусов.