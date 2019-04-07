﻿ Почти половина латвийцев не верит, что их усилия приведут к достатку, Mixnews.lv

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Все больше латвийцев считает, что личное благосостояние не связано с собственными усилиями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В конце прошлого года участников опроса просили ответить на вопрос, от чего в настоящее время больше всего зависит их материальное положение - от собственных усилий, квалификации, трудолюбия или от внешних, не зависящих от них факторов.

О том, что личное благополучие связано в основном с внешними факторами, заявили 43% опрошенных, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2015 году, когда проводился предыдущий опрос. Чаще всего такое мнение жители высказывали во время экономического кризиса - в 2009 и 2010 годах, когда так считали 53% опрошенных.

20% населения считают, что материальное положение в основном зависит от них самих - это на 3 процентных пункта меньше, чем в 2015 году. Более низкие показатели зафиксированы только в 2009 и 2010 годах, когда такую точку зрения выразили соответственно 19% и 15% населения.

Еще 34% латвийцев считают, что материальное благополучие людей зависит от обоих этих факторов. Удельный вес людей, которые придерживаются такого мнения, с 2015 года не изменился.

2% респондентов не могли дать конкретного ответа на вопрос.