﻿ Почти половина латвийцев не верит, что их усилия приведут к достатку, Mixnews.lv

Почти половина латвийцев не верит, что их усилия приведут к достатку (13)

фото

Общество | 7 апреля 2019 года, 15:54

Все больше латвийцев считает, что личное благосостояние не связано с собственными усилиями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В конце прошлого года участников опроса просили ответить на вопрос, от чего в настоящее время больше всего зависит их материальное положение - от собственных усилий, квалификации, трудолюбия или от внешних, не зависящих от них факторов.

О том, что личное благополучие связано в основном с внешними факторами, заявили 43% опрошенных, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2015 году, когда проводился предыдущий опрос. Чаще всего такое мнение жители высказывали во время экономического кризиса - в 2009 и 2010 годах, когда так считали 53% опрошенных.

20% населения считают, что материальное положение в основном зависит от них самих - это на 3 процентных пункта меньше, чем в 2015 году. Более низкие показатели зафиксированы только в 2009 и 2010 годах, когда такую точку зрения выразили соответственно 19% и 15% населения.

Еще 34% латвийцев считают, что материальное благополучие людей зависит от обоих этих факторов. Удельный вес людей, которые придерживаются такого мнения, с 2015 года не изменился.

2% респондентов не могли дать конкретного ответа на вопрос.

Комментарии 13
Патриот1 час назад
Как только лучше и больше начнёш работать, так сразу налоги задерут до небес! Не напрягайтесь, при усилии деньги попадут не к вам а в карманы чинуш. Надо работать на себя и не платить налоги!
6
Ответить
Алекс55 минут назад
Ровно та половина,которая работает на государство.
Те,на которых работает эта половина,считают,что они когда нибудь присосутся к бюджету и перестанут жить на зарплаты,вполне обеспечивающие прожиточный минимум)))
Так и живем.Одна половина не верит государству,остальная половина верит в то,что они ,как государство,наконец то прикупят дома в Межапарке,Балтэзерсе,в Марупе,а если очень повезет,то в Монако и в Ницце.
3
Ответить
Саня1 час назад
Так речь идёт о латвийцах, а не нормальных людях.
У нас с уверенностью полный порядок
2
Ответить