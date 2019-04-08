﻿ В Адажи начинаются военные учения Iron Spread 2019, Mixnews.lv

В Адажи начинаются военные учения Iron Spread 2019 (34)

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Общество | 8 апреля 2019 года, 08:28

На Адажском полигоне сегодня проводятся военные учения Iron Spread 2019, в которых будут участвовать военнослужащие и военная техника дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО, сообщается на сайте Национальных вооруженных сил (НВС).

Цель учений - усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы. В учениях примут участие 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО были начаты в октябре 2018 года.

Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года.

Фото: Flickr/Latvijas armija

Комментарии 34
g3 часа назад
спалим очереной лес.
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Саня3 часа назад
В Литве избили и ограбили военнослужащих из Латвии.

защитнички, отвешивают люлей все кому не лень
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Адельфина2 часа назад
Ни за спалённые леса, ни за сломанные носы НАТОвцы неподсудны латвийской юрисдикции.
Зверушек жалко.

*кстати, депутаты прооолосовали единогласно. За неподсудность НАТО. Все!)))
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