﻿ В Адажи начинаются военные учения Iron Spread 2019, Mixnews.lv

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На Адажском полигоне сегодня проводятся военные учения Iron Spread 2019, в которых будут участвовать военнослужащие и военная техника дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО, сообщается на сайте Национальных вооруженных сил (НВС).

Цель учений - усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы. В учениях примут участие 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО были начаты в октябре 2018 года.

Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года.

Фото: Flickr/Latvijas armija