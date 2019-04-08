﻿ Служба безопасности: мы работаем на защиту всей Европы, Mixnews.lv

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Служба безопасности: мы работаем на защиту всей Европы (21)

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Общество | 8 апреля 2019 года, 10:37

Все еще существует риск, что, притворяясь студентами, в Латвию могут приехать люди с радикальными взглядами. Более того, в таком случае они смогут путешествовать и в другие страны Шенгенской зоны, указывает Служба госбезопасности в своем годовом отчете.

За 2018 год СГБ не дала визу в 548 случаях (из 2129 заявок) и 78 раз не разрешила остаться в Латвии (из 767 заявок). Из проверенных иностранцев большую часть занимали туристы, студенты, работники и чиновники предприятий.

При этом СГБ отмечает, что именно возможность учиться в Латвии продолжает быть основной причиной въезда для жителей стран с повышенной террористической активностью. Поэтому проверка таких личностей важна не только для безопасности Латвии, но и для безопасности всей Европы, заявляет СГБ в отчете.

Как уже сообщалось, в прошлом году 185 людей запрашивали убежище в Латвии. СГБ отказал в этом 10 из них. В одном случае было констатировано, что ищущий убежище житель Чечни может быть связан с преступными и террористическими группировками.

Фото: flickr.com/Latvijas armijs

Комментарии 21
мусору1 час назад
варзилоид -ты биомусор, а мусор должен быть на помойке, там твоё место, урод.
3
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Адельфина1 час назад
О да, они пустили сюда мирных пакистанцев с их кебабами.
Но ЦГЯ скоро сделает из них непримиримых террористов.
А уж что сделало ЦГЯ с некогда мирными русскими!?

Все-таки не грех бы ради государственной безопасности запретить ЦГЯ.
И желательно депортировать.
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ха1 час назад
тролли patriotsi, взялись за "работу", 30 центов за комментарий.
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