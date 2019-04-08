﻿ Служба безопасности: мы работаем на защиту всей Европы, Mixnews.lv

Общество |

Все еще существует риск, что, притворяясь студентами, в Латвию могут приехать люди с радикальными взглядами. Более того, в таком случае они смогут путешествовать и в другие страны Шенгенской зоны, указывает Служба госбезопасности в своем годовом отчете.

За 2018 год СГБ не дала визу в 548 случаях (из 2129 заявок) и 78 раз не разрешила остаться в Латвии (из 767 заявок). Из проверенных иностранцев большую часть занимали туристы, студенты, работники и чиновники предприятий.

При этом СГБ отмечает, что именно возможность учиться в Латвии продолжает быть основной причиной въезда для жителей стран с повышенной террористической активностью. Поэтому проверка таких личностей важна не только для безопасности Латвии, но и для безопасности всей Европы, заявляет СГБ в отчете.

Как уже сообщалось, в прошлом году 185 людей запрашивали убежище в Латвии. СГБ отказал в этом 10 из них. В одном случае было констатировано, что ищущий убежище житель Чечни может быть связан с преступными и террористическими группировками.

Фото: flickr.com/Latvijas armijs