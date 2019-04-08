﻿ Глава LTV: мы должны использовать русский язык для борьбы с информацией из России, Mixnews.lv

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Латвийское телевидение должно использовать русский язык, чтобы бороться с пропагандой со стороны России. Об этом в интервью nra.lv заявил будущий глава Латвийского телевидения Эйнарс Гиелс.

"С помощью иностранных языков можно информировать зрителей не только в Латвии. Благодаря этому можно популяризировать нашу страну и за ее пределами", - сказал Гиелс.

По его мнению, если говорить с русскоязычным населением на им понятном языке, это поможет Латвии в целом.

"Большая часть аудитории – это представитель старшего поколения, которые предпочитают общаться на русском языке. Поэтому нам нужно быть достаточно гибкими, чтобы дать им информацию, которая важна Латвии. Нам нужно бороться с потоком информации, который идет из России и смущает русскоговорящих", - заявил Гиелс.

Комментируя негативную реакцию на свое назначение, в том числе от ведущего программы "1:1" Гундарса Редерса и Ассоциации журналистов, Гиелс говорит, что готов встретиться и обсудить все вопросы и претензии.

"Я решил встретиться с представителями этой организации [Асоциация журналистов]. Мне надо быть уверенным, что мы смотрим в одном направлении. Чтобы мне не надо было потом слушать, что я ставленник Кремля", - сообщил Гиелс.

По его словам, общественному телевидению нужно говорить на важные, для большинства населения, темы. Гиелс хочет, чтобы телевидение давала зрителям важную, практическую информацию.

"Сейчас очень много информации о политике, но в таком сочетании, что зрителям сложно разобраться. Хочу увеличить количество новостей о бизнесе, технологиях, творчестве молодежи. Использовать зрителей в создании содержания", - заключил Гиелс.

Напомним, что уже в эту пятницу Эйнарс Гиелс официально станет главой Латвийского телевидения. А экс-глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Айнарс Димантс назвал это решение глупостью или саботажем.

Фото: flickr.com/William Veder