﻿ Жительнице Вецмилгрависа удалось запечатлеть дельфина, Mixnews.lv

Жительнице Вецмилгрависа удалось запечатлеть дельфина
Общество | 8 апреля 2019 года, 12:31
В воскресенье на Мангальсале был замечен дельфин. Об этом сообщает очевидица в группе Vecmīlgrāvis на Facebook. На видео дельфин периодически выпрыгивает из воды.
В Балтийском море могут встречаться дельфины 16 пород, но они достаточно редко доплывают до Латвии. Чаще всего их видят на побережье Польши.
Rīdziniecei izdevās #Vecmīlgrāvis #Rīga #Latvija nofilmēt peldošu delfīnu rietošā saulē.— BreakingLV (@breakinglv) 8 апреля 2019 г.
Vija Bergmane pic.twitter.com/x4HdUDA8wv
Это уже второй раз, когда на Мангальсале замечены дельфины.