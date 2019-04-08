﻿ Жительнице Вецмилгрависа удалось запечатлеть дельфина, Mixnews.lv

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В воскресенье на Мангальсале был замечен дельфин. Об этом сообщает очевидица в группе Vecmīlgrāvis на Facebook. На видео дельфин периодически выпрыгивает из воды.

В Балтийском море могут встречаться дельфины 16 пород, но они достаточно редко доплывают до Латвии. Чаще всего их видят на побережье Польши.

Это уже второй раз, когда на Мангальсале замечены дельфины.