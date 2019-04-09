﻿ "Лекарства в кредит?": латвийцы в соцсети "благодарят" власти за нищую старость, Mixnews.lv

Общество |

Возможность взять лекарства в кредит резко раскритиковали жители Латвии. По мнению некоторых пользователей соцсети Facebook, такой способ продажи медикаментов звучит как издевательство над жителями.

О неоднозначной акции сообщается в аккаунте соцсети "Тайный покупатель".

"Самая грустная акция. Лекарства в кредит. Представьте, ежемесячную дозу лекарств ты взял в кредит. А может случиться, что на следующую дозу тебе может не хватить. Еще грустнее, эти акции, ориентированные на людей старше 55 лет, по большому счету гарантируют им нищенское существование в пожилом возрасте. Спасибо Mēness Aptieka за напоминание - копить, инвестировать и ограничивать оплату налогов государству - заботиться о себе самим. Спасибо министерству благосостояния, что на самом деле за 28 лет сделана хорошая работа. На лекарства нужен кредит. Спасибо Минздраву и Государственному агентству лекарств, надеюсь, что ни у одного инвалида или пенсионера не будет отнято жилье, если им не удастся справиться с выплатой кредита", - сказано в сообщении.

Пользователи вспомнили акцию, проведенную в начале учебного года, когда для сборов ученика в школу, тем, кто не имеет такой возможности, предлагали взять кредит.

"Дебильнее было в августе, когда предлагали кредит на приобретение школьных принадлежностей, в нашей стране с бесплатным образованием... Теперь вот лекарства в кредит предлагают, хорошо, что не просят в залог недвижимость, если пенсионер не сможет выплатить кредит. По мне, так надо гробы за залог продавать, с ограничениями по возрасту лет с 60-и... Сейму спасибо!!! Б...!", - пишет пользователь Риналдс Р.

Пользовательница Лиене Б. попыталась возразить, мол, это вовсе не кредит, а просто лекарства можно получить в рассрочку, не переплачивая ни цента.

Но другие пользователи с этим не согласились. По мнению некоторых, тогда пусть устраивают акцию "Получи лекарства сейчас, а плати завтра".

Тем временем, пользовательница Илона В. указала, что онкобольные в Латвии вынуждены лечиться за десятки тысяч евро, а потом, продав квартиры и все имущество остаются относительно здоровы, но вынуждены скитаться в приютах для бездомных.

"Лекарства для раковых больных в Латвии стоят несколько тысяч в месяц... ну, хорошо, один раз возьмешь кредит, а что дальше??? Судебные исполнители отнимут единственное жилье? Знаю человека, который продал свою двухкомнатную квартиру, чтобы сделать тяжелую операцию и лечиться, в надежде на то, что сможет купить себе однокомнатную квартиру... к сожалению, все деньги пришлось оставить в больнице, врачам на лапу и в аптеке... ну человечек относительно здоров, но живет на улице и скитается по приютам", - пишет женщина.