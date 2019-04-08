﻿ Журналисты TV3 поддержали коллег с LTV: мы против назначения Гиелса!, Mixnews.lv

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Журналисты TV3 Илзе Яуналксне и Янис Кревицс в эфире передачи Nekā personīgā призвали не назначать Эйнарса Гиелса новым главой Латвийского телевидения.

"Мы солидарны с коллегами, работающими на LTV, и просим надзирающих за СМИ исправить свою ошибку и отменить результаты конкурса на должность главы Латвийского телевидения", - сказала Яуналксне, подразумевая Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).

“Pirms desmit gadiem mēs bijām jūsu vietā.” Nekā personīga žurnālistu atbalsta vārdi LTV kolēģiem. pic.twitter.com/PMpFSlOJS8 — Arnis Krauze (@arniskrauze) 7 апреля 2019 г.

Ведущие указали, что сами были в похожей ситуации, когда по их словам, политика вмешивалась в независимую журналистку.

"Мы знаем как вы себя чувствуете, потому что более десяти лет назад проходили через то же самое. После того, как в передаче De facto мы показали единомышленников Шкеле и Шлесерса, организоваваших покупку голосов в Юрмале, нас, проще говоря, "сняли с трасы", - вспомнили журналисты.

Ведущие объяснили свою позицию тем, что хотят видеть более качественную журналистики в Латвии.

"Нередко звучит мнение, что частным медиа выгодны слабые общественные СМИ, но мы считаем, что профессиональная и честная конкуренция повышает общий уровень журналистики", - заявила Яуналксне.

Как уже сообщалось, в эту пятницу Эйнарс Гиелс официально станет главой Латвийского телевидения.

Напомним, журналист LTV Гундарс Редерс считает, что назначение нового главы Латвийского телевидения Эйнара Гиелса является проявлением непрофессионализма и, возможно, политического заказа.

Фото: Скриншот с видео skaties.lv