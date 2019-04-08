﻿ Гиелс и Юхневича отказались от постов в правлении LTV, Mixnews.lv

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Новоизбранный председатель правления LTV Эйнарс Гиелс сегодня сообщил о том, что отзывает свою кандидатуру на этот пост. Между тем, Эва Юхневича, назначенная на должность члена правления в вопросах дигитального развития и содержания LTV, тоже решила отказаться от своего поста.

"Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация, но считаю, что сейчас - это единственно верное решение", - заявила Юхневича, которая уже проинформировала Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) о своем решении.

Сам Гиелс еще никак не прокомментировал свое решение. Однако, реакция последовала от NEPLP.

"NEPLP понимает и уважает принятое обоими кандидатами решение", - указали в Совете, добавив, что по их мнению конкурс проходил законно.

Министерство культуры, в свою очередь, предложило принять изменения в законе об электронных СМИ, чтобы установить более строгие требования к будущим кандидатам на должности в руководстве общественного телевидения. Об этом агентству LETA сообщила советница министра культуры Лита Кокале.

Ранее против решения назначить Гиелса высказались журналист LTV Гундарс Редерс и ведущие TV3 Илзе Яуналксне и Янис Кревицс.

Между тем, Ассоциация журналистов обратилась в прокуратуру с просьбой отреагировать на возможные нарушения со стороны Совета по электронным СМИ. Ассоциация подозревает, что Совет по электронным СМИ или халатно исполнял обязанности, или злонамеренно использовал служебное положение, осознанно выбрав неподобающего кандидата.

Фото: facebook.com/juhnevica