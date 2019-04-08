﻿ Эксперт: без изменений пенсионной системы достойной старости в Латвии не будет, Mixnews.lv

Общество |

Под влиянием старения общества и других факторов размер пенсии по отношению к средней зарплате в будущем сократится и в 2050-2060 гг. может снизиться до 24%, заявил в дискуссии экспертов Банка Латвии "Пенсионная система в Латвии - бомба замедленного действия?" экономист центробанка Олег Ткачев.

"Уже сейчас размер пенсии сравнительно небольшой, и уровень замещения трудовых доходов в пенсионном возрасте в Латвии - один из самых низких в ЕС. Подсчеты показывают, что размер начисленной пенсии по возрасту в процентах от средней зарплаты в будущем уменьшится", - сказал он.

Коэффициент замещения (соотношение заново начисленной пенсии по возрасту и средней зарплаты в стране) сейчас составляет примерно 40%, в 2030 году предполагается в размере 34%, а в 2060 году - 24%.

Сейчас соотношение числа пенсионеров и жителей трудоспособного возрасте в Латвии составляет 37%, а в 2060 году может составить 67%. Подобные тенденции наблюдаются и в других странах ЕС, но там они менее выражены, чем в Латвии.

Если государство попытается сохранить нынешний коэффициент замещения (в размере 40%), то в 2060 году расходы госбюджета на пенсии приблизятся к 9% от внутреннего валового продукта (ВВП), а госдолг превысит 70% ВВП, отметил Ткачев.

Повышение социальных взносов он не считает решением проблемы. Чтобы сохранить нынешний уровень пенсий в 2060 году, уже сейчас размер социальных взносов следовало бы повысить с нынешних 35% до 53%, и он стал бы одним из самых высоких в мире.

Ткачев видит решение в увеличении облагаемой взносами соцстрахования базы, улучшении демографической ситуации, привязке пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни, улучшении действия схемы государственных фондированных пенсий и содействии созданию накоплений.

"Совокупность этих мер позволила бы обеспечить будущим пенсионерам более высокие пенсии", - считает он.

Пенсионная система в Латвии экономически обоснована и финансово устойчива, это признает также ряд международных экспертов, однако необходимы некоторые коррективы, чтобы обеспечить будущим пенсионерам достойные доходы в старости, отметил экономист.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download