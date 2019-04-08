﻿ Спецслужба: под прикрытием учебы в Латвию могут попасть радикалы, Mixnews.lv

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По-прежнему существует риск того, что, выдавая себя за студентов, в Латвию могут приехать радикально настроенные лица, получив таким образом возможность свободно перемещаться также в других странах Шенгенской зоны, заключила Служба госбезопасности (СГБ) в отчете о своей деятельности в прошлом году.

Поэтому тщательная проверка этих лиц является важной предпосылкой для обеспечения безопасности не только в Латвии, но и во всей Европе, подчеркивает СГБ.

СГБ в рамках своей компетенции сотрудничает в контроле за въездом иностранцев, проверяя иностранцев из стран с повышенным присутствием террористических группировок и других связанных с терроризмом рисков. В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество визовых запросов от представителей таких стран немного сократилось, а заявлений на получение разрешения на пребывание увеличилось.

В 2018 году увеличилось также количество приглашений и вызовов иностранцев. В прошлом году СГБ проверила 1638 приглашений и вызовов 2277 иностранцев, 2129 визовых заявок и 767 заявок на разрешение на пребывание.

В 548 случаях СГБ предложила отказать в выдаче визы, в 10 случаях - сократить количество дней пребывания, в 40 - утвердить со специальными указаниями СГБ. В отношении запросов разрешения на пребывание в 78 случаев было предложено отказать, в 108 - утвердить с дополнительными комментариями.

Среди подлежащих проверке иностранцев преобладали туристы, студенты, работники и должностные лица предприятий.

Возможности учебы в латвийских вузах в прошлом году оставались одной из главных причин въезда в Латвию лиц из стран с повышенным риском терроризма.

В прошлом году СГБ продолжала также углубленную проверку ищущих убежища. Было проверено 153 человека, 53 из них - из стран с повышенным риском терроризма. Десяти из них СГБ предложила отказать в предоставлении убежища.

Фото: Flickr/Latvian Foreign Ministry