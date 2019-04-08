﻿ Спецслужба: под прикрытием учебы в Латвию могут попасть радикалы, Mixnews.lv

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Спецслужба: под прикрытием учебы в Латвию могут попасть радикалы (8)

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Общество | 8 апреля 2019 года, 17:28

По-прежнему существует риск того, что, выдавая себя за студентов, в Латвию могут приехать радикально настроенные лица, получив таким образом возможность свободно перемещаться также в других странах Шенгенской зоны, заключила Служба госбезопасности (СГБ) в отчете о своей деятельности в прошлом году.

Поэтому тщательная проверка этих лиц является важной предпосылкой для обеспечения безопасности не только в Латвии, но и во всей Европе, подчеркивает СГБ.

СГБ в рамках своей компетенции сотрудничает в контроле за въездом иностранцев, проверяя иностранцев из стран с повышенным присутствием террористических группировок и других связанных с терроризмом рисков. В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество визовых запросов от представителей таких стран немного сократилось, а заявлений на получение разрешения на пребывание увеличилось.

В 2018 году увеличилось также количество приглашений и вызовов иностранцев. В прошлом году СГБ проверила 1638 приглашений и вызовов 2277 иностранцев, 2129 визовых заявок и 767 заявок на разрешение на пребывание.

В 548 случаях СГБ предложила отказать в выдаче визы, в 10 случаях - сократить количество дней пребывания, в 40 - утвердить со специальными указаниями СГБ. В отношении запросов разрешения на пребывание в 78 случаев было предложено отказать, в 108 - утвердить с дополнительными комментариями.

Среди подлежащих проверке иностранцев преобладали туристы, студенты, работники и должностные лица предприятий.

Возможности учебы в латвийских вузах в прошлом году оставались одной из главных причин въезда в Латвию лиц из стран с повышенным риском терроризма.

В прошлом году СГБ продолжала также углубленную проверку ищущих убежища. Было проверено 153 человека, 53 из них - из стран с повышенным риском терроризма. Десяти из них СГБ предложила отказать в предоставлении убежища.

Фото: Flickr/Latvian Foreign Ministry

Комментарии 8
ВВС2 часа назад
Да в нашей стране и без эмигрантов-радикалов и при попустительстве и "мудрых" решений властей ситуация почти аховая. Лодка раскачивается всё сильнее.
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ЯЯЯ2 часа назад
Ну пипец подкрался осталось только шарахаться от собственной тени.А что большего может разузнать заезжий студент про армию латвии чем это сделал министр обороны, бывший, Бергманис выступая на одной из передач по телевидению, рассказал все все и сколько койкомест в во вновь построенных казармах и сколько металлома можно скрыть от любопытных глаз во вновь построенных ангарах и про боевой дух, патриотизм когда на переподготовку не удается собрать и 30% контингента и про мосты которые не выдержат вес"абрамсов" так что Путину расчитывать на встречу пиндоских абрамсов с россиискими армадами на границе не придется.но Путин добрый он обещал подождать лет десять пока латвия приведет дороги в порядок и укрепит мосты а до того нападения не дождетесь.
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Саня2 часа назад
Количество выданных видов на жительство должно быть константой.
Т.е., получил новый житель вид на жительство, автоматом какой-либо фиолетовый его лишается и отправляется на родину. Пусть в спортлото играют, кто в этот раз покинет фашистскую страну.
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