﻿ "Внаглую говорят по-русски": посетительница призвала бойкотировать магазин, Mixnews.lv

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Посетительница популярной в Латвии торговой сети возмущена поведением кассира в одном из магазинов — по ее словам, с ней, как и с другими демонстративно не разговаривали на государственном языке. Свою жалобу женщина опубликовала на сайте Sūdzības.lv, пишет NRA.

"Очень неприятное отношение продавщицы Галины, которая демонстративно и со всеми клиентами говорила только на русском языке. Со всеми, кто подходил к кассе, коммуникация происходила исключительно на русском. Меня на настойчивом русском пригласили к соседней кассе, и только после моего вопроса "kā lūdzu?" текст был переведен", - рассказала посетительница магазина.

Она считает, что руководство торговой сети позволяет своим сотрудникам вести себя таким образом.

"Наблюдая, как смело и уверенно продавец Галина говорила только на русском, я сделала вывод, что ей за это ничего не грозит и все это происходит с согласия руководства конкретного магазина. Я всерьез рассматриваю возможность впредь не посещать эту сеть. Я не должна оставлять свои деньги в магазине, где со мной демонстративно не говорят по-латышски!", - заключила женщина.

Напомним, ранее пассажирка регионального автобуса Рига-Даугавпилс пожаловалась на то, что водитель не говорила с ней по-латышски и проехала нужную остановку, высадив на обочине дороги.