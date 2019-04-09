﻿ Медики объявили о завершении эпидемии гриппа в Латвии, Mixnews.lv

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Центре профилактики и контроля заболеваний объявил о завершении эпидемии гриппа в Латвии, которая была объявлена 15 января. Интенсивность гриппа за последние две недели ни в одном из участвующих в мониторинге городов не превысила эпидемического порога - 100 случаев на 100 000 населения, поэтому эпидемию гриппа можно считать закончившейся.

Данные мониторинга показывают, что на прошлой неделе интенсивность вируса по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 37%.

В этом сезоне в Латвии в основном циркулировали вирусы гриппа типа А.

На прошлой неделе Mixnews сообщал, что с начала сезона получена информация о 71 случае смерти пациентов после гриппа. Почти все умершие страдали одним или несколькими клиническими заболеваниями, ни один из них не был привит от гриппа.

Более точные данные появятся после обобщения всей информации.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download