﻿ Жизнь в Латвии становится дороже: в марте почти на все повысились цены, Mixnews.lv

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Потребительские цены в Латвии в марте 2019 года по сравнению с февралем повысились на 1,1%, за год - по сравнению с мартом 2018 года - на 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,8 % https://t.co/sLTN4MPfcY pic.twitter.com/bqf79rr1jF — Latvijas statistika (@CSP_Latvija) April 8, 2019

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в марте повысился на 2,8%.

За месяц цены на товары повысились на 1,3%, на услуги - на 0,7%, за год - соответствено на 2,7% и 2,9%.

Наибольшее влияние на изменения потребительских цен за месяц оказал рост цен на одежду (на 7,5%) и обувь (на 11,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,9%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,2%), товары и услуги, связанные с транспортом (на 1,2%), а также товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (на 1,6%).

Наибольшее влияние на годовую инфляцию в марте 2019 года оказало повышение цен на товары и услуги, связанные с жильем (на 5,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 2,3%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,4%), в группе отдыха и культуры (на 2,8%), на услуги ресторанов и гостиниц (на 3,6%) и на товары и услуги, связанные с транспортом.