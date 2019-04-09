﻿ Жизнь в Латвии становится дороже: в марте почти на все повысились цены, Mixnews.lv

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Жизнь в Латвии становится дороже: в марте почти на все повысились цены (8)

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Общество | 9 апреля 2019 года, 07:43

Потребительские цены в Латвии в марте 2019 года по сравнению с февралем повысились на 1,1%, за год - по сравнению с мартом 2018 года - на 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в марте повысился на 2,8%.

За месяц цены на товары повысились на 1,3%, на услуги - на 0,7%, за год - соответствено на 2,7% и 2,9%.

Наибольшее влияние на изменения потребительских цен за месяц оказал рост цен на одежду (на 7,5%) и обувь (на 11,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,9%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,2%), товары и услуги, связанные с транспортом (на 1,2%), а также товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (на 1,6%).

Наибольшее влияние на годовую инфляцию в марте 2019 года оказало повышение цен на товары и услуги, связанные с жильем (на 5,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 2,3%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,4%), в группе отдыха и культуры (на 2,8%), на услуги ресторанов и гостиниц (на 3,6%) и на товары и услуги, связанные с транспортом.

Комментарии 8
Саня 11 часов назад
страна бле успеха, в Германии качественные товраы дешевле, а зарплаты в 5-7 раз выше
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Дора1 час назад
Да не может того быть! Латыши получили своё новое правительство, обещавшее улучшить им жизнь. Никто ж не думает, что новые правители их обманули? Латышская история успеха грандиозно движется по стране!
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Нацик 10 часов назад
Меньше народа -выше цены.Результат правления наци.
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