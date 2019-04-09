﻿ Латвийского историка выдворили из Белоруссии, Mixnews.lv

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Латвийского историка выдворили из Белоруссии (8)

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Общество | 9 апреля 2019 года, 07:07

Белоруссия 8 апреля выдворила из страны заместителя директора Латвийского военного музея Юрия Цыганова, который прибыл по приглашению белорусской стороны для участие в международной научной конференции, сообщает Panorāma Латвийского телевидения.

В аэропорту он узнал, что в страну его не впустят, так как, очевидно, он включен в черный список России, который распространяется и на Белоруссию. Поэтому Цыганова депортировали в Вильнюс.

Латвийский военный музей является учреждением госуправления, которое находится в подчинении Министерства обороны.

Фото: flickr.com/photos/muzeologi

Комментарии 8
Well1 час назад
Видать, еще тот "историк". Очередной переписчик истории.
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А56 минут назад
Зато он дорог здесь, пишет историю как скажут навеху.
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Саня1 час назад
Туда ему и дорога
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