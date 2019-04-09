﻿ Латвийского историка выдворили из Белоруссии, Mixnews.lv

Латвийского историка выдворили из Белоруссии (8)
Общество | 9 апреля 2019 года, 07:07
Белоруссия 8 апреля выдворила из страны заместителя директора Латвийского военного музея Юрия Цыганова, который прибыл по приглашению белорусской стороны для участие в международной научной конференции, сообщает Panorāma Латвийского телевидения.
В аэропорту он узнал, что в страну его не впустят, так как, очевидно, он включен в черный список России, который распространяется и на Белоруссию. Поэтому Цыганова депортировали в Вильнюс.
Латвийский военный музей является учреждением госуправления, которое находится в подчинении Министерства обороны.
Фото: flickr.com/photos/muzeologi
Видать, еще тот "историк". Очередной переписчик истории.
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Зато он дорог здесь, пишет историю как скажут навеху.
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Туда ему и дорога
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