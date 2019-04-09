﻿ Историки: из "мешков ЧК" пропали 109 имен, Mixnews.lv

Общество |

Часть документов из "мешков ЧК" пропала и, соответственно, до сих пор не находится в открытом доступе. Такое открытие сделал историк Карлис Кангерис, руководитель комиссии по исследованию документов КГБ, пишет NRA. По его словам, общество может узнать еще 109 новых имен агентов КГБ.

По словам Кангериса, изучая уголовные дела, он обнаружил данные о людях, чьи карточки не были опубликованы. Учитывая, что многие представители спецслужб Латвии были против публикации документов, Кангерис не исключает возможность злого умысла.

"Я не знаю как пропали эти карточки и пропали ли, вообще. Когда мы начали работать, нам картотеку не показали полностью. Сомневаюсь, что Сейм что-то не доделал. Скорее в этом как-то замешано Бюро по защите Сатверсме (SAB)", - заявил Кангерис.

В свою очередь представители SAB утверждают, что проинформировали историков о картотеке, которая не была включена в присланные комиссии документы. Более того, по их мнению, шансы того, что там могут находиться новые имена – минимальны.

На данный момент политики не хотят искать виновных в том, что часть документов КГБ до сих пор не были опубликованы. Однако в Комиссию Сейма по правам человека и общественным делам уже подан законопроект, который позволит опубликовать все оставшиеся документы.

"Важнее обеспечить публикацию всех документов КГБ. Поэтому мы не ищем виноватых, а решаем проблему", - заявил инициатор законопроекта Андрейс Юдинс, депутат Сейма от партии "Единство".

Напомним, как ранее писал Mixnews, 20 декабря на сайте kgb.arhivi.lv была опубликована часть документов КГБ.