﻿ К 140-летию дирекции садов и парков посадят деревья в парке Эбельмуйжа, Mixnews.lv

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В честь годовщины создания дирекции садов и парков, SIA "Rīgas meži" в четверг, 11 апреля, в 12:00 посадят саженцы дуба и трех лип в парке Эбельмуйжа в Пардаугаве.

В парке будут высажены деревья, которые с древних времен считались сильными символами, без них невозможно представить себе латвийский и рижский пейзажи. Место посадки дуба, символа мужественности и мощи, и трех лип, символа женственности и красоты, было выбрано вблизи от одного из старейших деревьев в Риге, знаменитого дуба Эбельмуйжи.

Чтобы молодой дуб мог вырасти крепким и в течение многих лет радовать рижан, он будет высажен на пересечении водяных жил – именно так, по наблюдениям специалистов, растут большинство вековых дубов в Латвии. Для поиска такого места был приглашен архитектор Валдис Лиепа, крестный сын ландшафтного архитектора Карлиса Барона. В свою очередь, три молодых липы будут высажены вокруг молодого дуба, создавая ощущение общности между деревьями и людьми.

В этом году исполняется 140 лет с тех пор, как была создана дирекция садов и парков для создания и поддержания городских насаждений Риги. С течением времени дирекция меняла свое название. Сейчас обязанности дирекции возложено на садово-парковый отдел Rīgas Meži, который продолжает традиции мастеров садового искусства Георга Куфалта, Андрея Зейдака и Карлиса Барона.

Тщательный уход за деревьями и восстановление лесных насаждений являются одними из приоритетов Rīgas meži. В 2018 году было посажено 276 крупных деревьев, 169 сломанных, сухих, испорченных бобрами было убрано.

Весной 2019 года в озелененных районах Риги планируется посадить еще 154 дерева.