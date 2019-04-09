﻿ Остановлены работы на Деглавском мосту: на опорах обнаружены дефекты, Mixnews.lv

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Остановлены работы на Деглавском мосту: на опорах обнаружены дефекты (5)

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Общество | 9 апреля 2019 года, 12:45

В ходе ремонтных работ обнаружены дефекты на опорах моста Августа Деглава. Их устранение не было предусмотрено в существующем строительном проекте, поэтому ремонт временно приостановлен, пишет LA.

Пока не будет разработан и реализован новый проект, по мосту будет запрещено движение транспорта тяжелее 30 тонн, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Рижская дума заказала независимую экспертизу несущих конструкций, по ее результатам строительный проект будет переработан и ремонт возобновится. В ближайшее время по мосту будет ограничено движение тяжелого транспорта весом более 30 тонн.

Проект перестройки улицы Августа Деглава предусматривает строительство новой пешеходной и велодорожки, которая будет находиться слева от проезжей части (если ехать от центра). Кроме того, будет положен новый асфальт, поставлены новые перила и барьеры и перестроено освещение улицы.

За ремонт отвечает литовская компания Kauno tiltai, которая реализует проект латвийской компании Inženierbūve. Стоимость ремонта — 4,27 миллиона евро.

Комментарии 5
Алекс2 часа назад
А почему сразу не была проведена экспертиза всех несущих конструкций моста ,что при наличии современного оборудования вполне доступно?
А теперь мост подорожает в нсколько раз.Ничего не меняется.что есть Ушаков.что его нет)))
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Том1 час назад
Боже, какой ты дурак....
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Конечно, мля...1 час назад
будут обнаружены дефекты. Всё лето/осень группа малолетних наёмников долбила мост промышленными перфораторами так нет, мало! - Раз, примерно, в месяц заезжаю на Северсталь под мостом. Последний раз был 2 часа назад. За пару недель успели разъебать несущие стены под мостом и вся конструкция в трещинах (вид снизу). Друзья, серьёзно предупреждаю - если есть возможность лишний раз по нему не ездить.
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