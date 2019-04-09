﻿ Остановлены работы на Деглавском мосту: на опорах обнаружены дефекты, Mixnews.lv

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В ходе ремонтных работ обнаружены дефекты на опорах моста Августа Деглава. Их устранение не было предусмотрено в существующем строительном проекте, поэтому ремонт временно приостановлен, пишет LA.

Пока не будет разработан и реализован новый проект, по мосту будет запрещено движение транспорта тяжелее 30 тонн, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Рижская дума заказала независимую экспертизу несущих конструкций, по ее результатам строительный проект будет переработан и ремонт возобновится. В ближайшее время по мосту будет ограничено движение тяжелого транспорта весом более 30 тонн.

Проект перестройки улицы Августа Деглава предусматривает строительство новой пешеходной и велодорожки, которая будет находиться слева от проезжей части (если ехать от центра). Кроме того, будет положен новый асфальт, поставлены новые перила и барьеры и перестроено освещение улицы.

За ремонт отвечает литовская компания Kauno tiltai, которая реализует проект латвийской компании Inženierbūve. Стоимость ремонта — 4,27 миллиона евро.