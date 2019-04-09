﻿ Завершилось судебное расследование трагедии в Золитуде, Mixnews.lv

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Завершилось судебное расследование трагедии в Золитуде (6)

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Общество | 9 апреля 2019 года, 13:06

Сегодня, 9 апреля, Пардаугавский суд Риги объявил о завершении расследования уголовного дела о золитудской трагедии.

Сначала прокуратура запрашивала у суда 3 месяца на подготовку к прениям, отметив объем дела и большое число фигурантов, проходящих по нему. Однако суд дал прокуратуре лишь два месяца. Следующее заседание суда назначено на 11 июня в 10:00.

На сегодняшнем заседании суда, в том числе, дополнительные показания дал обвиняемый руководитель строительных работ компании Re&Re Станислав Кумпиньш. Он вновь отрицал свою вину и заявил, что не совсем понимает предъявленное ему обвинение, так как при выполнении своих служебных обязанностей соблюдал все действующие нормативные акты.

Трагедия в Золитуде произошла 21 ноября 2013 года, когда при обрушении магазина Maxima погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.

Комментарии 6
Патриот2 часа назад
Домбровский точно в тюрьму не сядет, найдут стрелочника!
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Патриот1 час назад
Ты что несёшь?! Это мысли не человеческие и даже не зверинные, гореть тебе в аду тварь! Подохнешь в помойке где сожрут тебя черви! В жизни не встречал такого урода. Жуть!
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Андрей1 час назад
Вот же ты тварь.....
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