﻿ Неизвестные обмотали туалетной бумагой рижский киоск, Mixnews.lv

Неизвестные обмотали туалетной бумагой рижский киоск (5)

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Общество | 9 апреля 2019 года, 19:40

В рижской микрорайоне Югла неизвестные обмотали туалетной бумагой киоск Narvesen на улице Бривибас Гатве, сообщает очевидица Алена Иванова.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце февраля памятнику Александру Пушкину в рижском парке Кронвальда неизвестные вандалы спилили трость.

Комментарии 5
КоТТ1 час назад
Пипец новость...
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Latvijas patriots21 минуту назад
Tie ir nākošie NA elektorāts! Vandaļi un laupitāji!!
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Miss Ann Thrope 46 минут назад
Сенсация... сто лет не была в этих говнокиосках. Что в них покупают?
Но вандализм еще ужасней. Русское быдло скорее всего
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