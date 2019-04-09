﻿ Неизвестные обмотали туалетной бумагой рижский киоск, Mixnews.lv

Неизвестные обмотали туалетной бумагой рижский киоск (5)
Общество | 9 апреля 2019 года, 19:40
В рижской микрорайоне Югла неизвестные обмотали туалетной бумагой киоск Narvesen на улице Бривибас Гатве, сообщает очевидица Алена Иванова.
Nezināmie ļaundari Brīvības gatve 432 #Jugla #Rīga #Latvija ar tualetes papīru aptinuši "Narvesen" kiosku. Iedzīvotāji sūdzas arī par citiem postījumiem savā rajonā.— BreakingLV (@breakinglv) 9 апреля 2019 г.
Aļona Ivanova pic.twitter.com/OVn8svhift
Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце февраля памятнику Александру Пушкину в рижском парке Кронвальда неизвестные вандалы спилили трость.
Но вандализм еще ужасней. Русское быдло скорее всего