﻿ Неизвестные обмотали туалетной бумагой рижский киоск, Mixnews.lv

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В рижской микрорайоне Югла неизвестные обмотали туалетной бумагой киоск Narvesen на улице Бривибас Гатве, сообщает очевидица Алена Иванова.

Nezināmie ļaundari Brīvības gatve 432 #Jugla #Rīga #Latvija ar tualetes papīru aptinuši "Narvesen" kiosku. Iedzīvotāji sūdzas arī par citiem postījumiem savā rajonā.

Aļona Ivanova pic.twitter.com/OVn8svhift — BreakingLV (@breakinglv) 9 апреля 2019 г.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце февраля памятнику Александру Пушкину в рижском парке Кронвальда неизвестные вандалы спилили трость.