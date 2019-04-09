﻿ Мэр Даугавпилса выступил против постройки ядерного могильника, Mixnews.lv

Мэр Даугавпилса выступил против постройки ядерного могильника (8)
Общество | 9 апреля 2019 года, 14:35
На территории Литвы, в 30 километрах от Даугавпилса планируется построить могильник для радиоактивных отходов, сообщает портал Gorod.lv.
Реагируя на жалобы горожан, председатель городской думы Андрей Элксниньш сообщил, что руководство Даугавпилсу направило письма в Министерство охраны среды и регионального развития и в Министерство иностранных дел – с просьбой активно защищать интересы населения и занять жесткую позицию против стройки могильника.
На данный момент Игналинская АЭС, находящаяся в процессе закрытия, выбирает подрядчика для строительства поверхностного могильника для радиоактивных отходов стоимостью примерно 100 миллионов евро.
Эти отходы нужно отдавать в ядерные могильники в крупных странах, где ядерные могильники находятся вдали от людей и экологический ущерб гораздо ниже чем в малых странах.
Если не ошибаюсь, то Россия принимала у себя ядерные отходы из других стран.
Убеждён Россия бы согласилась принять эти отходы и тогда не нужно было-бы травить этими отходами и без того несчастную Латгалию.
Если же Россия откажется или она не подходит по идеологическим соображениям, тогда пусть ЕС и НАТО на деле покажут какие они нам друзья - и примут у себя эти отходы.