﻿ Мэр Даугавпилса выступил против постройки ядерного могильника, Mixnews.lv

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На территории Литвы, в 30 километрах от Даугавпилса планируется построить могильник для радиоактивных отходов, сообщает портал Gorod.lv.

Реагируя на жалобы горожан, председатель городской думы Андрей Элксниньш сообщил, что руководство Даугавпилсу направило письма в Министерство охраны среды и регионального развития и в Министерство иностранных дел – с просьбой активно защищать интересы населения и занять жесткую позицию против стройки могильника.

На данный момент Игналинская АЭС, находящаяся в процессе закрытия, выбирает подрядчика для строительства поверхностного могильника для радиоактивных отходов стоимостью примерно 100 миллионов евро.