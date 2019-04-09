﻿ Опрос: лишь 11% латвийцев после Brexit планируют вернуться на родину, Mixnews.lv

Общество |

В Великобритании после Brexit планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев, свидетельствует опрос, проведенный в марте платформами Your Move и CVMarket.lv.

В свою очередь 3% респондентов ответили, что после выхода Великобритании из Европейского союза собираются переехать в другую страну ЕС, а 11% планируют вернуться на родину.

Руководитель Your Move Янис Крейлис отмечает, что для того, чтобы люди могли вернуться в Латвию, необходимы достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места, а также государственная поддержка - начиная с консультаций по административным вопросам и заканчивая возможностями образования для детей.

В то же время проживающие в Латвии жители в ходе опроса выразили уверенность в том, что Brexit уменьшит поток соотечественников в Великобританию, тем временем отток рабочей силы в Европу будет продолжаться. 40% участников опроса считают, что Brexit будет способствовать эмиграции рабочей силы из Латвии в другие страны ЕС.

16% респондентов считают, что выход Великобритании из ЕС будет способствовать поиску альтернативных решений здесь, в Латвии, например, повышению квалификации, началу своего бизнеса.

Опрос проводился в марте 2019 года, в нем приняли участие 996 респондентов, в том числе 767 в Латвии и 229 в Великобритании.

Как сообщалось ранее, обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian. За документ проголосовали 309 депутатов, против — 81. Законопроект разработали лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

После одобрения документа Купер поблагодарила депутатов за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах". По ее словам, прошедшее голосование должно восприниматься как отсутствие поддержки парламентом проведения Brexit без сделки.