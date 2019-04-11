﻿ Адамсонс: какая у наших полицейских реабилитация? Сходить за бутылкой в магазин!, Mixnews.lv

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Адамсонс: какая у наших полицейских реабилитация? Сходить за бутылкой в магазин! (18)

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Общество | 11 апреля 2019 года, 07:22

Министерство обороны могло бы выделить средства из отведенного ему финансирования в размере 2% от ВВП на создание госпиталя, где могли бы проходить медобслуживание и реабилитацию как военнослужащие, так и полицейские. Об этом в ходе дискуссии в программе "Kārtības rullis" на телеканале Rīga TV24 сказал депутат Сейма Янис Адамсонс ("Согласие").

Таким образом политик прокомментировал ситуацию с "кризисной медициной", на которую, по его словам, финансирование не выделяется.

"В прошлом году я участвовал в международном мероприятии в Таллине, посвященном кризисным ситуациям и сотрудничеству между странами Балтии. Все хорошо, нормативные акты хорошие. Но потом свое исследование презентовал господин Ромуальд Ражукс в рамках Балтийской ассамблеи. Оно было посвящено тому, как мы готовы к кризисным ситуациям и к тому, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим. И речь идет не только о военных действиях. В результате исследования выяснилось, что 80% наших больниц и медицинского персонала не готовы принимать больных. Их некуда положить, лечить. Мы добились того, что эту проблему услышало правительство. И на этом все закончилось. Не будем обманывать ни себя, ни других, дальше ничего, к сожалению, не происходит", - сказал Адамсонс.

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Он предложил главе Минобороны Артису Пабриксу, также участвующему в дискуссии, направить хоть какие-то средства из 2% от ВВП, выделенных на оборону, на улучшение положения с "кризисной медициной" - например, создать военный госпиталь, где могли бы проходить реабилитацию как военные, так и работающие с преступниками полицейские.

"Почему наше Министерство обороны не может организовать один госпиталь, в котором оказывать помощь всем, кто носит погоны - всей системе МВД, в том числе и вооруженным силам, где они могут пройти реабилитацию кризисных ситуаций? Потому что сейчас реабилитация у полицейских после задержания опасного преступника сами знаем, какая – сходил в магазин, вот и вся реабилитация. Это огромная проблема", - указал Адамсонс.

Ранее медицинский факультет Латвийского университета (ЛУ) и общество больниц провели исследование, согласно которому стало ясно, что латвийские медицинские учреждения не готовы отреагировать на случай катастрофы, поскольку они не соответствуют определенным международным принципам или основным принципам медицины катастрофы.

Исследование вошло в новую книгу преподавателя ЛУ Ромуальда Ражукса "Готовность латвийских медучереждений к управлению в случае катастрофы".

Как выяснилось, только 19% больницу внедряют принципы и стратегию на случай ЧП, составляют план действий и соответствующе обучают персонал.

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Как сказал в эфире радио Baltkom рассказал депутат 12-го Сейма от партии "Единство" Ромуальд Ражукс, по всему миру существуют специальные центры изучающие медицину катастроф, там медучреждения готовы к чрезвычайным ситуациям таким как природные бедствия и терроризм, в Латвии больницы к таким происшествиям не подготовлены.

Фото: Flickr/nmpdienests

Комментарии 18
Алекс3 часа назад
Какие еще 2% от ВВП на военный госпиталь,если Линезерс отдан в пользование военных Латвии и Нато?
Там ,что,только зубы лечат и раны зеленкой смазывают?Тогда зачем надо было забирать больницу у населения?
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Как-то так3 часа назад
А при чём тут своя поликлиника,там что,очереди другие или запись к специалистам другая,так же долго приходится ждать записи по направлению,или записываться платно в другие мед.учреждения.Ни каких льгот по записи к специалистам или на обследования работники МВД не получают.Так что не надо гнать пургу,если не в теме.
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PATRIOTA MANTRAS !!!!3 часа назад
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