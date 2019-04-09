﻿ Снег и промозглость: синоптики пока не обещают изменений погоды, Mixnews.lv

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В среду в Латвии сохранится холодная погода, повсеместно ожидаются кратковременные осадки в виде снега и небольшого дождя, прогнозируют синоптики.

Западный ветер будет слабым до умеренного, днем он сменит направление на северное. Минимальная температура воздуха ночью и утром - от -2 до +2 градусов, днем - от +2 до +7 градусов.

В Риге в среду ожидаются небольшие кратковременные осадки, будет облачно, с прояснениями. Слабый до умеренного западный ветер сменится северо-западным, температура воздуха - от +1 до +5 градусов.