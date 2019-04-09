﻿ В аэропорту "Рига" пассажиров все чаще снимают с рейса за "неадекват", Mixnews.lv

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В международном аэропорту "Рига" в первом квартале этого года выросло число пассажиров, которым отказывают в перелете по причине неадекватного поведения. Об этом рассказал представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс, пишет Skaties.lv.

По его словам, за первые три месяца 2019 года 144 пассажира в рижском аэропорту не смогли проследовать на самолет из-за неадекватного поведения или воздействия алкогольных напитков. При этом за весь 2016 год таких пассажиров было 210, в 2017 — 311, а в 2018 — 468 человек.

Как отметил Винцевс, такая статистика во многом связана с общим увеличением пассажиропотока, а также увеличением количества рейсов. Однако даже пропорционально количество неадекватных пассажиров существенно возросло. В Агентстве гражданской авиации считают, что это демонстрирует более легкомысленное отношение общества к работе аэропорта и авиасообщению в целом.