﻿ День оккупации Латвии: не все политики согласны с траурной датой в календаре, Mixnews.lv

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В комиссии Сейма по гражданским и общественным делам во вторник обсуждался вопрос о нахождении в календаре отмечаемых и памятных дней траурной даты 17 июня - Дня оккупации Латвийской Республики. В этот день в 1940 году в Латвию были введены советские войска.

Представитель юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне, которая долгое время работала над предложениями, внесенными в законопроект в предыдущие годы, на заседании комиссии указала, что ранее в законопроект по политическим причинам вносились некоторые коррективы и дополнения, за которые голосовали без каких-либо обсуждений.

Вилсоне пояснила, что есть дни траура, которые народ отмечает, но относительно таких дат, как 17 июня, 23 августа и первое воскресенье декабря некоторые жители могут депутатов не понять. Поэтому относительно этих дат политикам придется предоставить серьезное обоснование нахождения их в списке траурных дат.

Отдельные депутаты, в том числе бывший премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) отметили, что эти даты были внесены в списки в прошлом перед выборами. По мнению Кучинскиса, не совсем правильно, что в списках отмечаемых и памятных дней есть такое большое количество траурных, которые на самом деле нивелируют на другие важные даты, как, например, 25 марта, когда отдают дань памяти высланным в Сибирь.

Схожее мнение высказала и депутат Новой консервативной партии, вице-спикер Дагмара Бейтнере-Ле Галл, которая считает, что Латвии пора уходить от "вечного образа жертвы". Политик указала, что в мире не так уж много стран, в которых отмечают День оккупации.

Кучинскис и Линда Лиепиня (KPV LV) указали, что, например, 23 августа можно обозначить как День годовщины Балтийского пути. Бейтнере-Ле Галл также положительно оценила эту инициативу.