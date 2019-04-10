﻿ День оккупации Латвии: не все политики согласны с траурной датой в календаре, Mixnews.lv

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День оккупации Латвии: не все политики согласны с траурной датой в календаре (12)

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Общество | 10 апреля 2019 года, 07:38

В комиссии Сейма по гражданским и общественным делам во вторник обсуждался вопрос о нахождении в календаре отмечаемых и памятных дней траурной даты 17 июня - Дня оккупации Латвийской Республики. В этот день в 1940 году в Латвию были введены советские войска.

Представитель юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне, которая долгое время работала над предложениями, внесенными в законопроект в предыдущие годы, на заседании комиссии указала, что ранее в законопроект по политическим причинам вносились некоторые коррективы и дополнения, за которые голосовали без каких-либо обсуждений.

Вилсоне пояснила, что есть дни траура, которые народ отмечает, но относительно таких дат, как 17 июня, 23 августа и первое воскресенье декабря некоторые жители могут депутатов не понять. Поэтому относительно этих дат политикам придется предоставить серьезное обоснование нахождения их в списке траурных дат.

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Отдельные депутаты, в том числе бывший премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) отметили, что эти даты были внесены в списки в прошлом перед выборами. По мнению Кучинскиса, не совсем правильно, что в списках отмечаемых и памятных дней есть такое большое количество траурных, которые на самом деле нивелируют на другие важные даты, как, например, 25 марта, когда отдают дань памяти высланным в Сибирь.

Схожее мнение высказала и депутат Новой консервативной партии, вице-спикер Дагмара Бейтнере-Ле Галл, которая считает, что Латвии пора уходить от "вечного образа жертвы". Политик указала, что в мире не так уж много стран, в которых отмечают День оккупации.

Кучинскис и Линда Лиепиня (KPV LV) указали, что, например, 23 августа можно обозначить как День годовщины Балтийского пути. Бейтнере-Ле Галл также положительно оценила эту инициативу.

Комментарии 12
Алекс1 час назад
Как страну назовешь-такой она и будет.
А у нас страна вечного траура.Уже заранее ее похоронили и вот видим результат .
Страна вечного плача,а не одна стена,которая хочет жить хорошо ничего для этого не делая,даже не взяла лртерейный билет в 1991 году,который ей дал бог в лице Ельцина и Горбачева .
Поздно уже.Траурные ленты вообще надо закрепить на флагах навечно и не снимать их вообще.
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Любитель1 час назад
Да уж..., страна бесконечного траура, развала, раздрая,уныния , глупцов , зависти и желчи...
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Крик1 час назад
И вобще, все "траурные дни" надо сделать выходными, работа не убежит, а люди вдоволь наплачутся на забытом.
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