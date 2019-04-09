﻿ 35 вместо 119 самоуправлений: VARAM "нарисовало" новую карту Латвии, Mixnews.lv

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На разработанной Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) карте предусматривается оставить 35 самоуправлений вместо нынешних 119, об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Самыми большими по площади обозначены Лиепайское и Мадонское самоуправления. В предложенной министерством Юриса Пуйце карте они занимают соответственно 3656,93 un 3347,35 квадратных километров территорий.

По числу жителей самыми крупными на этой новой карте обозначены Юрмала, Даугавпилс, Рига и Лиепая. Во всех этих городах живут более 100 000 человек.

Самым маленьким самоуправлением по количеству проживающих жителей может быть Ливанское самоуправление, где могут проживать чуть больше 12 000 жителей.

Согласно плану оптимизации предложено объединить Адажи с Царникавой и Кекаву с Балдоне.

Как пишет Lsm.lv, глава VARAM Юрис Пуце подтвердил в интервью LTV, что в среду, 10 апреля Минсреды представит новую карту — вместо 119 самоуправлений предлагается создать 35. С его точки зрения, подобную реформу стоит поддержать, поскольку появятся более крупные края, которые смогут успешнее стимулировать развитие в регионах, особенно если к экономически сильным самоуправлениям присоединят экономически более слабые.

"Допускаю, что многим представленная карта покажется уже знакомой, поскольку в большой мере она похожа на ту, что использована до начала региональной реформы", — добавил министр.

Разработанный план передадут на оценку самоуправления и другим вовлеченным сторонам.

Ранее министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце не исключил, что при проведении административно-территориальной реформы часть самоуправлений придется объединять в принудительном порядке.

Также в эфире LTV Пуце уже признал, что новая реформа обойдется Латвии в 1% ВВП.

Фото: facebook.com/Kokdarbini