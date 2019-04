﻿ ФОТОГАЛЕРЕЯ: проверка танков боем на Адажском полигоне, Mixnews.lv

Общество |

На Адажском полигоне на этой неделе проводятся военные учения Iron Spread 2019, в которых участвуют военнослужащие и военная техника дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО.

Цель учений - усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы. В учениях примут участие 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Латвийская армия публикует фотографии с полигона в Адажи.

Exercise #IronSpear 2019 in full swing at Ādaži Training Area - tank crews from .@NATO's #eFP battle groups compete in different tasks aimed to check their tactical skills. #WeAreNATO

by @Latvijas_armija pic.twitter.com/o6FR4UTdni