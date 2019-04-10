﻿ ФОТОГАЛЕРЕЯ: проверка танков боем на Адажском полигоне, Mixnews.lv

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: проверка танков боем на Адажском полигоне

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Общество | 10 апреля 2019 года, 20:11

На Адажском полигоне на этой неделе проводятся военные учения Iron Spread 2019, в которых участвуют военнослужащие и военная техника дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО.

Цель учений - усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы. В учениях примут участие 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Латвийская армия публикует фотографии с полигона в Адажи.

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Фото: flickr.com/latvijas_armija

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