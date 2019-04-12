﻿ Новый закон: пьяниц будут доставлять не в СИЗО, а сразу в вытрезвители, Mixnews.lv

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10 апреля вступили в силу поправки к закону "О полиции". В них закреплены права сотрудников правоохранительных органов доставлять в вытрезвители лиц, которые будучи в состоянии алкогольного опьянения, не могут добраться домой или могут нанести вред себе или окружающим, пишет портал lvportals.lv.

При этом домой полицейские смогут доставить человека только в том случае, если его можно передать под опеку близких. Госполиция обращает внимание, что полицейские доставляя человека по месту жительства, не могут быть уверены в том, что ему не станет там плохо со здоровьем, например, произойдет остановка сердца. Несмотря на то, что все полицейские проходят обучение по оказанию первой медпомощи и могут и оказывают ее, на них нельзя накладывать обязанности медиков по оценке состояния здоровья.

Сейчас полиция также может доставить таких лиц в вытрезвители, но проблема в том, что не в каждом самоуправлении есть такое учреждение, да и берут они только задекларированных в этом самоуправлении лиц.

В свою очередь в отделениях полиции нет специально оборудованных помещений, где могли бы проспаться пьяные люди, к тому же полиция не предоставляет услуги вытрезвителя, объясняют в Госполиции.

К тому же помещение лиц для вытрезвления в полицейские изоляторы временного содержания как судебные институции Латвии, так и международное сообщество могут расценить как пытки или как нечеловеческое обращение с личностью.

Как указывает Госполиция, цель поправок в законе "О полиции" - юридически закрепить права полицейских отправлять пьяных лиц в упомянутых ситуациях в созданные самоуправлениями вытрезвители.

Между тем, Союз латвийских самоуправлений указывает, что поправки безусловно нужны, их смысл верный, но признает, что также как и помещения полиции не предназначены для того, чтобы человек мог протрезветь, также и вопрос с вытрезвителями в Латвии до сих пор не упорядочен.

Латвийский союз самоуправлений считает, что работникам полиции на место происшествия необходимо вызывать Службу неотложной медицинской помощи, так как только ее работники имеют право давать заключение о состоянии здоровья человека и возможности его транспортировки.

Стоит отметить, что до сих пор законом было предусмотрено, что работники полиции могли доставить лиц, которые в результате алкогольного, наркотического опьянения или в результате употребления психотропных веществ потеряли способность самостоятельно передвигаться или могут нанести себе и окружающим вред, в лечебные учреждения или домой, но, если это невозможно, то доставить в полицейский участок и держать там в специально отведенных для вытрезвления помещениях, но не дольше 12 часов.