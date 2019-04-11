﻿ Банк Латвии выпускает монету "Кошачья мельница", Mixnews.lv

Банк Латвии выпускает монету "Кошачья мельница" (16)

фото

Общество | 11 апреля 2019 года, 07:54

Банк Латвии 11 апреля выпустит коллекционную серебряную монету, посвященную литературной сказке латышского поэта и прозаика Карлиса Скалбе "Кошачья мельница".

На аверсе монеты помещено изображение кота с мешком на спине и тростью в лапе на фоне мельницы со стоящим в дверях черным котом, слева - полукругом надпись на латышском языке "Карлис Скалбе. "Кошачья мельница", справа - надпись "5 евро". На реверсе монеты в центре изображен сидящий на коленях у короля кот. Справа - полукругом надпись "Король, я зла не поминаю" и год "2019".

Сборник Карлиса Скалбе "Зимние сказки" (1913 г.), в который входит сказка "Кошачья мельница", включен в Канон латышской культуры, а в 2014 году в голосовании цикла передач "Большое чтение" жители Латвии назвали его любимой книгой.

Автор графического дизайна монеты - Элина Браслиня, пластической модели - Лигита Францкевича.

Максимальный тираж монеты - 2500 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии и на портале e-monetas.lv - 46 евро.

Монета отчеканена на литовском монетном дворе Lietuvos monetо kalykla.

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, которая их выпустила. Как правило, они не используются в платежах, а дарятся и поступают в коллекции, поэтому их цена существенно превышает номинальную стоимость.

Комментарии 16
Избиратель2 часа назад
Интересно, чем ещё занимается банк латвии, кроме выпуска коллекционных монет???
2
Ответить
Картина маслом1 час назад
Менталитетная картинка!Кот этот лотышский чиновник,тащит в ночи мешок...на мешке нужна надпись:
Бюджет Лаптии.
Ответить
дурдом1 час назад
46 евро - идиотен
Ответить