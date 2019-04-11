﻿ Банк Латвии выпускает монету "Кошачья мельница", Mixnews.lv

Общество |

Банк Латвии 11 апреля выпустит коллекционную серебряную монету, посвященную литературной сказке латышского поэта и прозаика Карлиса Скалбе "Кошачья мельница".

На аверсе монеты помещено изображение кота с мешком на спине и тростью в лапе на фоне мельницы со стоящим в дверях черным котом, слева - полукругом надпись на латышском языке "Карлис Скалбе. "Кошачья мельница", справа - надпись "5 евро". На реверсе монеты в центре изображен сидящий на коленях у короля кот. Справа - полукругом надпись "Король, я зла не поминаю" и год "2019".

11. aprīlī izlaidīsim latviešu dzejnieka, prozaiķa un politiķa Kārļa Skalbes (1879–1945) daiļradei veltītu sudraba kolekcijas monētu "Kaķīša dzirnavas". Monētas cena Latvijas Bankas kasēs un vietnē https://t.co/oP9RFQdfZj – 46.00 eiro https://t.co/lHBDLSsLC6 pic.twitter.com/oHAmGKe0z9 — Latvijas Banka (@LatvijasBanka) 8 апреля 2019 г.

Сборник Карлиса Скалбе "Зимние сказки" (1913 г.), в который входит сказка "Кошачья мельница", включен в Канон латышской культуры, а в 2014 году в голосовании цикла передач "Большое чтение" жители Латвии назвали его любимой книгой.

Автор графического дизайна монеты - Элина Браслиня, пластической модели - Лигита Францкевича.

Максимальный тираж монеты - 2500 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии и на портале e-monetas.lv - 46 евро.

Монета отчеканена на литовском монетном дворе Lietuvos monetо kalykla.

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране, которая их выпустила. Как правило, они не используются в платежах, а дарятся и поступают в коллекции, поэтому их цена существенно превышает номинальную стоимость.