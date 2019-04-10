﻿ Глава самоуправлений: новую карту от Пуце трудно назвать даже черновиком, Mixnews.lv

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После состоявшейся сегодня презентации предложенной Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) административно-территориальной реформы никакой ясности не получено, заявил агентству ЛETA руководитель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинт Каминскис.

Он ожидал, что сегодня будут представлены четкие критерии, по которым будут образованы самоуправления. "Мы не знаем, каким должно быть минимальное число жителей в самоуправлении, и какими будут другие критерии. Мы все пришли с надеждой получить какую-то ясность, но у нас нет даже черновика", - сказал Каминскис.

Предложенное МОСРР деление на самоуправления он комментировать не стал, так как непонятно, по каким критериям оно разработано. "Почему в одном самоуправлении 15 000 жителей, а в другом 20 000? Мы этого не знаем, это неясно. Мы не знаем, какие самоуправления не выполняют свои функции, нам ничего не пояснили", - сказал Каминскис.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце отметил, что разработанная карта "не высечена в камне", и сегодня ЛСС отправлено информационное сообщение с подробным описанием всех критериев.

Сегодняшняя презентация - лишь первое ознакомление, за которым последуют долгие дискуссии и с ЛСС, и с каждым самоуправлением индивидуально, подчеркнул он.

Фото: flickr.com