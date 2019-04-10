﻿ Реформа VARAM: перераспределение налогов, больше площадей и меньше депутатов, Mixnews.lv

Общество |

Новая карта самоуправлений может повлечь изменения в порядке распределения поступлений подоходного налога с населения (ПНН) и в числе депутатов. Это следует из сказанного министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце в интервью Латвийскому радио.

Министерство финансов готовит возможные изменения в финансировании самоуправлений, сообщил Пуце. Он поддерживает пересмотр принципа распределения поступлений ПНН в соответствии с числом жителей, которые в самоуправлении работают, а не только задекларированы.

Рассматривается также необходимость инвестиционной программы для самоуправлений, например, для сельских дорог.

Согласно предложенной карте самоуправлений в подавляющем большинстве случаев жителям до центра, где они смогут получать услуги, придется провести в пути от 20 до 30 минут. Эксперты считают приемлемым время до 50 минут, добавил Пуце.

Границы самоуправлений на карте проведены в соответствии с двумя главными принципами. Это необходимое число жителей для обеспечения определенного вида услуг и расстояние от самого дальнего места в крае до потенциального центра, пояснил он.

Крупнейшие самоуправления в Земгале

После реализации административно-территориальной реформы крупнейшим самоуправлением по числу жителей в Земгале станет Елгава, свидетельствует карта, разработанная Министерством охраны среды и регионального развития.

С объединением Елгавы с соседними Елгавским и Озолниекским краями в новом самоуправлении будет почти 96 тыс. жителей.

С точки зрения площади самое крупное самоуправление возникнет вокруг Екабпилса. В нем будут объединены город Екабпилс, Акнистский, Виеситский, Салский, Екабпилсский и Крустпилсский края. Общая площадь самоуправления составит 2992 кв. км.

В один центр развития могут быть объединены самоуправления, расположенные возле Бауски, Добеле, Тукумса. Предусмотрено объединить Кекаву и Балдоне, а Олайнского края реформа может не коснуться.

Крупнейшее самоуправление в Видземе

В результате административно-территориальной реформы статус крупнейшего самоуправления в Видземе сохранит Огре.

После объединения нынешних Огрского, Лиелвардского, Кегумского и Икшкильского краев общее число жителей края составит 61 536 человек.

Во второй крупнейший край Видземе объединятся нынешние Цесисский, Аматский, Лигатненский, Паргауйский, Приекульский, Вецпиебалгский и Яунпиебалгский края, общее число их жителей - 46 118 человек.

В третье крупнейшее в Видземе самоуправление планируется объединить Валмиерский, Коценский, Мазсалацский, Буртниекский и Беверинский края с общим числом жителей 45 327 человек.

В Рижском регионе планируется объединить Сейский, Саулкрастский, Царникавский, Адажский и Гаркалнский края, общее число их жителей составит 38 408 человек.

Мадонский край планируется объединить с Эргльским, Цесвайнским, Лубанским и Вараклянским краями, общее число его жителей составит 35 871 человека.

К Сигулде планируется присоединить Малпилс, Инчукалнс и Кримулду, где сейчас живут в общей сложности 35 297 человек.

В Видземское приморское самоуправление планируется включить нынешние Алойский, Салацгривский и Лимбажский края с общим числом жителей 30 540 человек.

Свои нынешние территории сохранят Гулбенский край с 21 957 жителями и Алуксненский край с 16 343 жителями.

В один край планируется объединить Апский, Смилтенский и Раунский края, общее число их жителей составит 19 678 человек. В приграничный с Эстонией край будут включены нынешние Валкский, Стренчский, Наукшенский и Руиенский края, где живут 19 358 человек.

Крупнейшее самоуправление в Курземе

После административно-территориальной реформы в 2021 году крупнейшим по числу жителей и площади территории самоуправлением в Курземе станет Лиепайский край.

В Лиепайский край планируется объединить Павилостский, Айзпутский, Дурбский, Гробиньский, Приекульский, Вайнёдский, Руцавский и Ницский края и город Лиепаю, который будет административным центром края.

Число жителей Лиепайского края составит 113 643, площадь территории - 3656,93 кв. км.

Город Вентспилс и Вентспилсский край после реформы станут вторым крупнейшим самоуправлением Курземе, число жителей в нем составит 50 459.

К Талсинскому самоуправлению планируется присоединить Дундагский, Ройский и Мерсрагский края с общим числом жителей 40 279.

К Салдусскому краю присоединится Броценский край, в этих краях живут 31 014 человек.

Кулдигский край объединится с Алсунгским и Скрундским краями, общее число их жителей составит 30 730.

Количество депутатов самоуправлений уменьшится

После административно-территориальной реформы количество избираемых в самоуправления депутатов планируется уменьшить с 1614 до 686.

Цель уменьшения количества депутатов состоит в том, чтобы обеспечить более равномерное представительство, в соответствии с численностью населения, рациональнее организовать работу комитетов самоуправлений, а также отделить исполнительную власть от тех, кто принимает решения.

В Риге и Юрмале планируется сохранить нынешнее количество депутатов - 60 и 11.

В самоуправлениях с численностью населения до 30 тыс. жителей будет 15 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 30 001 до 60 тыс. - 19 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 60 тыс. до 100 тыс. - 23 депутата. Такое количество жителей будет предположительно в Резекненском, Огрском и Елгавском самоуправлениях.

В самоуправлениях с численностью населения более 100 001 жителя можно будет избирать 25 депутатов. Такая численность населения планируется лишь в Лиепае и Даугавпилсе.

Реформу подвергли критике

Руководитель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинт Каминскис указал, что никакой ясности не получено после презентации реформы не получено.

Каминскис ожидал, что сегодня будут представлены четкие критерии, по которым будут образованы самоуправления. "Мы не знаем, каким должно быть минимальное число жителей в самоуправлении, и какими будут другие критерии. Мы все пришли с надеждой получить какую-то ясность, но у нас нет даже черновика", - сказал Каминскис.

Предложенное МОСРР деление на самоуправления он комментировать не стал, так как непонятно, по каким критериям оно разработано. "Почему в одном самоуправлении 15 000 жителей, а в другом 20 000? Мы этого не знаем, это неясно. Мы не знаем, какие самоуправления не выполняют свои функции, нам ничего не пояснили", - сказал Каминскис.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце отметил, что разработанная карта "не высечена в камне", и сегодня ЛСС отправлено информационное сообщение с подробным описанием всех критериев.

Сегодняшняя презентация - лишь первое ознакомление, за которым последуют долгие дискуссии и с ЛСС, и с каждым самоуправлением индивидуально, подчеркнул он.

Как сообщалось, VARAM разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35.